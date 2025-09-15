Trump și Starmer vor semna un acord nuclear în timpul vizitei președintelui SUA la Londra

Londra şi Washingtonul vor semna un acord de colaborare pentru creşterea energiei nucleare în timpul vizitei de stat a preşedintelui american Donald Trump de săptămâna aceasta în Regatul Unit, a anunţat guvernul britanic, precizând că aceasta va contribui la asigurarea investiţiilor pentru finanţarea de noi centrale nucleare, relatează Reuters.

Guvernul britanic a lansat în ultimele luni un efort major de creştere a energiei nucleare, angajându-se să investească 14 miliarde de lire sterline (19 miliarde de dolari) într-o nouă centrală la Sizewell C, în Suffolk, Anglia, şi avansând planurile pentru o unitate Rolls-Royce pentru a construi primele reactoare modulare mici (SMR) din ţară.

Trump soseşte marţi în Regatul Unit pentru o vizită de două zile, în timpul căreia el şi premierul Keir Starmer vor anunţa parteneriatul în domeniul energiei nucleare. Colaborarea îşi propune să accelereze noile proiecte şi investiţii, inclusiv planurile care urmează să fie anunţate de compania americană de reactoare nucleare X-Energy şi de compania britanică Centrica de a construi până la 12 reactoare modulare avansate în nord-estul Angliei.

Un proiect în valoare de 11 miliarde de lire sterline (15 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea de centre de date avansate alimentate de SMR-uri în centrul Angliei, la fosta centrală electrică pe cărbune Cottam, care urmează să fie anunţat de compania americană Holtec International, EDF din Franţa şi partenerul imobiliar Tritax, este, de asemenea, în curs de desfăşurare, se adaugă în comunicat.

"Aceste angajamente majore ne pun pe drumul cel bun către o epocă de aur a energiei nucleare, care va reduce facturile la gospodării pe termen lung", a declarat luni Starmer.

Trump şi Starmer au discutat despre o colaborare mai strânsă în ceea ce priveşte SMR-urile în cadrul întâlnirii lor din iulie la complexul de golf al preşedintelui SUA din Scoţia.

"Acordurile comerciale din prezent stabilesc un cadru pentru a facilita accesul comercial atât în SUA, cât şi în Regatul Unit", a declarat secretarul american pentru energie, Chris Wright, în comunicat.

Noua colaborare va acoperi reglementările în domeniul nuclear, ceea ce înseamnă că, dacă un reactor trece verificările de siguranţă într-o ţară, cealaltă poate folosi constatările pentru a-şi susţine propriile verificări, reducând timpul de acordare a licenţelor la doi ani, de la trei până la patru ani în prezent.

