Trump s-a săturat să piardă: nu vrea să-și irosească timpul cu Putin la Budapesta

Președintele american Donald Trump a spus marți că vrea să-l întâlnească pe președintele rus Vladimir Putin doar atunci când se poate aștepta un summit productiv, dar nu a confirmat direct știrile din mass-media care sugerează că o întâlnire planificată cu omologul său rus a fost suspendată sau amânată, relatează miercuri dpa.

Întrebat de un reporter ce știe despre presupusa schimbare de planuri și dacă aceasta i-ar afecta poziția cu privire la o potențială vânzare de rachete de croazieră americane Tomahawk către Ucraina, Trump a răspuns: „Nu vreau să am o întâlnire irosită”.

„Nu vreau să pierd timpul, așa că voi vedea ce se întâmplă”, a adăugat Trump în Biroul Oval.

El a menționat că nu a fost luată încă nicio decizie, dar nu este clar dacă s-a referit la o posibilă întâlnire cu Putin sau la chestiunea vânzărilor de rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

Trump promite că vine cu noutăți privind summitul de la Budapesta

Trump a mai spus că va oferi un update în următoarele două zile și și-a reiterat opinia că liniile frontului din Ucraina ar trebui înghețate, în cadrul oricărui efort de a pune capăt conflictului.

Mai multe media americane au relatat anterior că întâlnirea planificată a lui Trump cu Putin la Budapesta pare din ce în ce mai incertă. Site-ul de știri Politico a scris, citând Casa Albă, că întâlnirea de la Budapesta nu mai este în lucru după ce secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit luni cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

CNN a relatat de asemenea citând surse de la Casa Albă că summitul ar putea fi amânat, o întâlnire preliminară între Rubio și Lavrov - considerată un pas cheie înainte de întâlnirea președinților - fiind suspendată. și NBC News a consemnat că discuția de luni a fost „productivă”, dar că oficialii consideră că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru negocieri de pace serioase. The Washington Post a relatat la rândul său că nu există planuri pentru o întâlnire în viitorul apropiat.

O solicitare a dpa către Casa Albă și Departamentul de Stat a rămas deocamdată fără răspuns.

Viktor Orban se pregătește de întâlnire

În ce-l privește, premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin sunt încă în desfășurare, a transmis Reuters.

„(Ministrul de externe ungar, Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook, potrivit Agerpres.