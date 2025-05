Trump, lovitură pentru Republica Moldova: Sprijin de milioane de dolari, anulat

Departamentul de Stat al SUA a anunțat, într-o postare oficială pe rețeaua de socializare X, anularea finanțării în valoare de 6 milioane de dolari destinate promovării industriei vinicole și a turismului vinicol în Republica Moldova, scrie Ground News.

„6 milioane de dolari pentru promovarea industriei vinului și a turismului în Moldova: ANULAT”, se precizează într-un mesaj postat pe X, însoțit de o imagine cu harta Republicii Moldova și câteva sticle de vin.

Proiectul, care trebuia să sprijine creșterea vizibilității internaționale a vinurilor moldovenești și dezvoltarea sectorului turistic asociat, a fost anulat fără alte explicații.

Reamintim că pe 20 ianuarie 2025, președintele american Donald Trump a ordonat suspendarea programelor de asistență externă a SUA pentru un termen de 90 de zile, potrivit Ziar.md.

Ulterior, pe 7 februarie, Trump a scris pe rețeaua sa socială Truth Social că Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională trebuie să fie închisă, invocând faptul că aceasta a cheltuit bani în mod fraudulos, iar corupția a ajuns „la un nivel nemaivăzut”. O lună mai târziu, pe 11 martie 2025, SUA au anunțat anularea a 83% din programele finanțare de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american, Marco Rubio, potrivit căruia, în total, au fost anulate 5.200 de contracte, prin care ar fi fost cheltuiți „zeci de miliarde de dolari” în scopuri care nu corespund intereselor naționale ale SUA.

