Data actualizării: 23:13 25 Oct 2025 | Data publicării: 23:11 25 Oct 2025

Trump laudă Qatarul: E gata să trimită trupe de menținerea păcii în Gaza "dacă va fi necesar"
Autor: Tiberiu Vasile

Trump laudă Qatarul E gata să trimită trupe de menținerea păcii în Gaza dacă va fi necesar Sursa Foto: Al Jazeera English Youtube Captura
 

Qatarul este pregătit să trimită trupe pentru menținerea păcii în Gaza, a anunțat Donald Trump, în urma întâlnirii cu emirul.

După întâlnirea cu emirul Qatarului, președintele american Donald Trump a anunțat posibilitatea desfășurării unui nou contingent internațional în Fâșia Gaza.

„Ar trebui să fie o pace durabilă. ”, a declarat Trump reporterilor când a fost întrebat despre situația din Gaza. El a precizat că emirul ar fi dispus să contribuie cu trupe de menținere a păcii dacă va fi necesar și a lăudat statul din Golf. "Dacă va fi necesar, și Qatar va trimite trupe", a punctat liderul de la Casa Albă. Qatar a fost descris ca un aliat de încredere și actor-cheie pentru stabilitatea regională. Totodată, președintele american a punctat faptul că SUA coordonează formarea unei forțe regionale menite să asigure stabilitatea după acordul de încetare a focului.

Qatar, actor principal în perioada de după război, reconstrucție și restabilirea frontierelor

Surse diplomatice au precizat că discuțiile de la Washington s-au axat pe rolul Qatarului în perioada postbelică. De asemenea, au fost abordate și aspectele legate de supravegherea reconstrucției și a frontierelor sudice ale Fâșiei Gaza.

Emirul Qatarului și-a reafirmat sprijinul pentru „pacea durabilă și ordinea în regiune”, iar Trump a elogiat implicarea Doha „în momentele în care lumea are nevoie de echilibru”.

Autoritățile israeliene au permis egiptenilor să intre în Gaza, deși anterior refuzase accesul

Totodată, autoritățile israeliene au permis intrarea unei echipe egiptene în Gaza pentru a recupera trupurile ostaticilor decedați care nu fuseseră încă găsiți, potrivit jurnaliștilor Itay Blumental, Roi Kais și Gili Cohen, citați de postul „Kan 11”.

Anterior, Israelul refuzase accesul echipelor internaționale în enclavă, considerând că Hamas ar trebui să predea singur trupurile.

Sursele citate mai notează că Washingtonul exercită presiuni pentru reducerea tensiunilor și blochează orice acțiune israeliană de represalii împotriva Hamas, în timp ce SUA continuă dialogul cu mediatorii egipteni și qatarezi pentru a relansa procesul de repatriere a ostaticilor, conform Anima News. 

