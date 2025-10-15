Trump, gest suprem pentru Charlie Kirk: „Cel mai frumos cadou de ziua lui, chiar și după moarte”

La mai bine de o lună de la moartea violentă a activistului conservator Charlie Kirk, președintele american Donald Trump i-a adus un omagiu emoționant fondatorului Turning Point USA. În cadrul unei ceremonii organizate cu ocazia zilei în care Kirk ar fi împlinit 32 de ani, Trump i-a acordat postum Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite, conform Ladbible.

Evenimentul, desfășurat în prezența văduvei sale, Erika Kirk, a fost marcat de lacrimi, aplauze și un discurs plin de emoție al președintelui. „Charlie a fost un luptător neînfricat pentru libertate. A spus adevărul, și-a trăit credința și a luptat neîncetat pentru America”, a spus Trump, vizibil mișcat.

Asasinatul care a șocat America conservatoare

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat pe 10 septembrie, în timpul unui eveniment public la Universitatea Utah Valley (UVU), în fața a peste 3.000 de persoane. O singură împușcătură în gât s-a dovedit fatală pentru fondatorul organizației Turning Point USA, un pilon important al mișcării conservatoare din campusurile americane.

Trump a confirmat decesul într-un mesaj video difuzat la scurt timp după tragedie, în care a criticat dur „stânga radicală” și „climatul de ură” din universități.

„Am alergat înapoi pe jumătate de glob pentru el”

Președintele a povestit că a zburat direct din Orientul Mijlociu, unde participase la un summit de pace, pentru a fi prezent la ceremonia comemorativă. „Am alergat înapoi pe jumătate de glob. Aveam de gând să o sun pe Erika și să o întreb dacă poate muta evenimentul vineri, dar nu am avut curajul să o fac. Știți de ce? Pentru că am auzit că astăzi ar fi fost ziua de naștere a lui Charlie”, a spus Trump.

Momentul a fost întâmpinat cu aplauze din partea celor prezenți, mulți dintre ei tineri activiști din cadrul Turning Point USA, organizația care promovează valorile conservatoare și libertatea de exprimare în campusurile universitare.

Lacrimi și recunoștință: mesajul văduvei, Erika Kirk

Erika Kirk, vizibil emoționată, a urcat pe scenă pentru a-i mulțumi președintelui pentru gestul său. „I-ați oferit cel mai frumos cadou de ziua lui pe care l-ar fi putut primi vreodată”, a spus ea printre lacrimi.

Într-un moment care a emoționat întreaga sală, Erika a povestit cum i-a întrebat pe cei doi copii ai lor ce ar vrea să-i spună tatălui lor de ziua lui. „Fiica noastră a spus: «La mulți ani, tati! Vreau să-ți dau un animal de pluș, să mâncăm prăjitură cu înghețată și să vii acasă pentru o surpriză de ziua ta. Te iubesc.»”, a relatat văduva activistului.

Casa Albă: „A fost asasinat pentru că a spus adevărul”

Într-o declarație oficială publicată pe conturile de social media ale Casei Albe, administrația Trump a subliniat că decernarea medaliei reprezintă un gest de recunoaștere a sacrificiului lui Kirk.

„Charlie Kirk a fost asasinat în floarea vârstei pentru că a spus adevărul, și-a trăit credința și a luptat neîncetat pentru America. Acesta este motivul pentru care astăzi președintele Trump i-a acordat, cu titlu postum, cea mai înaltă distincție civilă a națiunii noastre – Medalia Prezidențială a Libertății”, se arată în comunicat.

„Cel mai deștept om pe care îl știu”

În încheierea ceremoniei, Trump a ținut să-i adreseze câteva cuvinte și văduvei activistului, care conduce acum Turning Point USA. „Am fost cu el înainte să o cunosc pe Erika. Mi-a spus că urma să se căsătorească și că nu o să-mi vină să cred cât de frumoasă este. Și știți ceva? Avea dreptate. Ea este cea mai deșteaptă persoană pe care o cunosc”, a spus președintele, stârnind aplauze.

Trump a adăugat, cu o notă de umor melancolic: „Vezi, ei merg împreună ocazional. Nu foarte des. Nu prea des. Dar ocazional, merg împreună”.

O moștenire care continuă

Erika Kirk, care a preluat oficial funcția de CEO al Turning Point USA, a promis că va continua misiunea soțului ei. „Charlie a crezut mereu că libertatea este un dar de la Dumnezeu și că trebuie apărată cu orice preț. Nu vom lăsa flacăra lui să se stingă”, a declarat ea.

Ceremonia de la Washington s-a încheiat cu un moment de reculegere și cu proiecția unui montaj video care a surprins momente din viața lui Charlie Kirk, de la primele conferințe în campusuri universitare până la aparițiile sale alături de Donald Trump, mentorul și prietenul său politic.

Pentru mulți conservatori americani, gestul președintelui a fost mai mult decât o distincție a fost o promisiune că idealurile pentru care Charlie Kirk a luptat nu vor fi uitate.