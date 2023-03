Trump, cu avionul pregătit, gata să se predea. Chirieac: Folosește acest proces pentru a-și crește cota în sondaje

"Depinde de ce a hotărât judecătorul. Înțeleg că el este pregătit să se predea, să plece de la Mar-a-Lago, din Florida, la New York. Are avionul său privat, mai luxos decât Air Force One se spune, și așteaptă să afle dacă judecătorii vor spune ”trebuie să te predai” - Statele Unite sunt cu șapte unde în urma noastră, Coasta de Est. Deci are timp să ajungă să se predea, să fie fotografiat, amprentat ș.a.m.d. Nu ține de el. Ține de decizia judecătorului", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3 CNN.

"Foarte multă lume ridică din sprâncene pentru acuzațiile respective"

Întrebat dacă este de așteptat ca judecătorul să-și susțină părerea că trebuie adus, astăzi, Donald Trump în fața sa, analistul politic a spus:

"Se prea poate, dar totuși justiția americană, adică nivelul de judecători, nu e implicată sau până acum nu sunt informații că e implicată în jocuri politice, ceea ce nu putem spune despre procurori, că a mai fost cazul lui Dominique Strauss-Kahn, știți bine, acuzat de viol. Asta e America! Dominique Strauss-Kahn trebuia să candideze la președinția Franței, iar directorul în funcție al FMI a descoperit că subreta care l-a acuzat de viol, de fapt, îi făcuse o înscenare, premeditase totul. Știți ce s-a întâmplat? Procurorul de caz a demisionat.

Iertați-mă, e o diferență uriașă! Nu ca în România - au fost atât de mulți oameni acuzați pe nedrept, instanțele de judecată i-au declarat nevinovați și procurorii de caz au fost promovați. Și în cazul acesta judecătorul va lua decizia.

În privința procesului, să știți că foarte multă lume ridică din sprâncene pentru acuzațiile respective și unii spun că asta îl va propulsa și mai sus în votul electoratului american, fiindcă Donald Trump nu este acuzat de înaltă trădare, nu este acuzat că a complotat împotriva SUA cu Rusia sau China, nu este acuzat nici măcar de corupție.

"Este o poveste sulfuroasă"

Este o poveste sulfuroasă cu o damă de companie care, în urmă cu 20 de ani, nu știu ce făcea și care, în preajma campaniei electorale din 2016 câștigată de Trump, amenința că nu știu ce și că avocatul său i-a plătit 130.000 de dolari ca să tacă. Nu știu dacă e cazul să pui sub inculpare un fost președinte american pentru astfel de lucruri. În plus, ce spun avocații săi are sens. Președintele Statelor Unite este cel mai puternic om al planetei, este liderul lumii occidentale. Ăsta este adevărul! Acest om știe lucruri pe care puțini oameni de pe planetă le mai cunosc. Mai ales că președintele Statelor Unite, după cum știm cu toții, se bucură de protecția secret service pe tot parcursul vieții".

"Folosește deja acest proces pentru a-și crește cota în sondaje"

Cât despre posibilitatea ca acest moment să fie folosit de Donald Trump pentru revitalizarea imaginii pentru candidatură, Bogdan Chirieac a punctat:

"Cred că folosește deja acest proces pentru a-și crește cota în sondaje și nici n-are cum să fie altcumva. Gândiți-vă! Richard Nixon și-a spionat adversarii politici folosind o agenție guvernamentală și nu a fost pus sub acuzare. S-a discutat despre această chestiune și s-a convenit ca domnia sa să demisioneze și statul american a renunțat la orice acuzație".

"Războiul din Ucraina nu mai există, în momentul acesta"

De asemenea, analistul politic consideră că acest scandal nu va mai conta în fața republicanilor ca pe vremuri, în momentul în care va fi stabilit candidatul la prezidențiale.

"Republicanii sunt conservatori, pentru ei povestea conta pe vremuri. Acum, nu cred că mai e atât de importantă. Pe vremuri, dacă erai cu o prostituată și te dezvăluia presa că ai fost la prostituate, cum e cazul cu Donald Trump, puteai să îți iei adio de la candidatură - că, eu știu, candidai pentru Cameră, pentru Senat, pentru guvernator, cu atât mai mult pentru președinția Statelor Unite. Acum, cred că lucrurile s-au modificat foarte mult. Eu cred că Donald Trump va deveni mai popular după această istorie, mult mai popular, fiindcă, din nou, nu are substanța necesară. Donald Trump ar fi fost condamnat de poporul american dacă, nu știu, bătea palma cu Putin ca să facă rău Americii.

De altfel, s-a mai încercat și povestea asta, să spună că a câștigat cu suportul Rusiei, multe lucruri. Nu au ținut, fiindcă, probabil, n-au o bază de adevăr. Dar pentru o chestiune din asta, în ceață - o fi, n-o fi, s-a întâmplat, i-a dat bani să tacă să nu-l compromită. Nu i-a dat Trump, i-a dat avocatul său. Avocatul a spus "m-a pus Trump". E relația client-avocat pe care avocatul nu avea dreptul să o dezvăluie. Chiar și punerea sub acuzare a avocatului e cu cântec. Relația client-avocat este sfântă în Statele Unite, o democrație consolidată. Multe lucruri sunt discutate intens în presa americană. Războiul din Ucraina nu mai există, în momentul acesta, firesc. Eu cred că Trump va ști să profite, mai ales că el este un om de televiziune", a conchis Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.