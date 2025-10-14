Trump a lăudat doi premieri europeni la summitul din Egipt. Ce mesaje le-a transmis

Preşedintele american Donald Trump i-a adus marţi un omagiu înflăcărat prim-ministrului italian Giorgia Meloni, numind-o "o inspiraţie pentru toţi", informează AFP, citată de Agerpres.



"Giorgia Meloni, MARELE prim-ministru al Italiei, a scris o nouă carte (...) Giorgia face o treabă incredibilă pentru minunatul popor al Italiei (...) Este o inspiraţie pentru toţi", a scris miliardarul american pe reţeaua sa Truth Social.



Mesajul preşedintelui american este ilustrat cu o fotografie a copertei cărţii liderei italiene, care tocmai a fost tradusă în engleză. "Cumpăraţi-vă un exemplar chiar de astăzi", a îndemnat Donald Trump.



Preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, nu îşi ascunde admiraţia pentru şefa guvernului italian. Luni, la Sharm el-Sheikh, la summitul din Egipt privind Gaza, nu a ezitat să o numească "o femeie tânără şi frumoasă".

Trump l-a numit pe Orban un lider fantastic: Mulţi nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează

Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni preşedintele american Donald Trump, la conferinţa de pace privind Fâşia Gaza, desfăşurată în staţiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roşie, informează marţi MTI, citată de Agerpres.

Într-o înregistrare video postată de premierul ungar pe pagina sa de Facebook, Trump poate fi auzit spunând: "Avem Ungaria. Oh, Viktor!... Îl iubim pe Viktor. Eşti fantastic. Ştiu că mulţi oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează".

Orban a participat luni, în Egipt, la semnarea acordului de pace din Orientul Mijlociu, la invitaţia lui Trump.

Preşedintele american a adăugat că l-a susţinut pe Orban la ultimele alegeri, "şi a câştigat cu 28 de puncte". "Aşa că data viitoare te vei descurca şi mai bine... Suntem alături de tine sută la sută".

La postarea sa de pe Facebook, Orban a adăugat următorul comentariu: "Vă mulţumesc, domnule preşedinte! Continuăm pe calea păcii!"