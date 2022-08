Trump a ignorat întrebările procurorului general din New York. Chirieac: Justiţia din SUA ne transmite un mesaj cumplit

Donald Trump refuză să răspundă întrebărilor procurorului general din New York.

Întrebat, la Antena 3, ce mesaj transmite Donald Trump, având în vedere că refuză să răspundă întrebărilor angajaţilor procurorului general din New York, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat că "Donald Trump nu transmite niciun mesaj, fiindcă este conform celui de-al cincilea amendament - dreptul la tăcere - care nu îl poate incrimina sub nicio formă pe cel care foloseşte acest drept al oricărui cetăţean american. Ori asta spunea şi Donald Trump - "sunt cetăţean american şi am aceste drepturi". În schimb, justiţia din SUA ne transmite un mesaj cumplit.

Pentru noi, restul lumii libere, fostul preşedinte al SUA sau actualul preşedinte este un simbol. Ori, ce vedem în cazul lui Donald Trump este o hărţuire, în ultimii ani, fără doar şi poate. Şi ancheta cu privire la intrarea în Capitoliu, şi chestiunea asta ciudată cu documentele cu care ar fi plecat Trump de la Casa Albă, acum cu organizaţia lui Trump cu taxe şi impozite... O să spuneţi "bine, dar în America toată lumea plăteşte impozit".

Aşa este, dar nu era nevoie să stăm cu camerele de luat vederi, ca pe vremea doamnei Kovesi la DNA, în biroul procurorului general din New York. Chestiunea asta televizată prin anchetă - frauda gulerelor albe - este neobişnuită. Eu înţeleg că o fi fost România un teren de încercare acum, dar nu vreau să vedem asta în America, fiindcă este reperul nostru în orice. America înseamnă şi democraţie, şi prosperitate, şi stat de drept. Ori, ce ne spun congresmenii republicani acum? Că, dacă vor obţine majoritate la alegerile din această toamnă, vor ancheta departamentul de Justiţie - Ministerul Justiţiei din SUA.

Donald Trump, audiat de procurorul general din New York, a refuzat să răspundă întrebărilor

Fostul preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump, a refuzat să răspundă întrebărilor biroului procurorului general al New Yorkului, unde a sosit miercuri, pentru a depune mărturie sub jurământ în cadrul unei investigaţii civile.

Procurorul general al statului New York, Letitia James, a demarat o investigaţie privind practicile de afaceri ale lui Donald Trump. La câteva zile după ce agenţii Biroului Federal de Investigaţii (FBI) au percheziţionat proprietatea privată a lui Donald Trump, Mar-a-Lago, din statul Florida, fostul preşedinte a apărut la biroul procurorului general al New Yorkului, pentru a se comfrunta cu întrebări într-o investigaţie total separată.

Letitia James caută să stabilească dacă organizaţia Trump a indus în eroare creditorii şi autorităţile fiscale americane cu privire la valoarea proprietăţii pe care o deţine. La începutul lunii, copiii lui Donald Trump, Ivanka şi Donald Jr., au fost obligaţi să depună mărturie într-un dosar civil, dar fostul preşedinte a refuzat să depună mărturie, invocând Amendamentul nr. 5 din Constituţia SUA, care dă dreptul cetăţeanului de a nu se incrimina pe sine.

Donald Trump a declarat că investigaţia este o "vânătoare de vrăjitoare", subliniază BBC, conform Rador.

Donald Trump a publicat cel mai puternic indiciu că vrea să candideze pentru funcţia de preşedinte în 2024

La o zi după ce Donald Trump a condamnat percheziţia fără precedent a locuinţei sale din Florida de către agenţi FBI, fostul preşedinte al Statelor Unite a publicat un video de campanie, despre care analiştii susţin că este cel mai puternic indiciu de până acum că intenţionează să candideze pentru funcţia de preşedinte în 2024.

Mai mulţi republicani aflaţi în poziţii de conducere au susţinut acuzaţiile lui Trump că acesta ar fi victima unei vânători de vrăjitoare iniţiate de democraţi.

Procurorul de stat din Palm Beach, Florida, Dave Aronberg, a afirmat că modul în care Departamentul de Justiţie a desfăşurat percheziţia a respectat procedurile.

"Departamentul de Justiţie a urmat dovezile şi ce indică ele. Dacă ei ar oferi mai multe informaţii aceasta ar fi exact opusul a ceea ce ar trebui să facă, respectiv să desfăşoare o investigaţie în secret, pentru a nu pune în pericol sursele investigaţiei. Aşadar, cei care cer ca Departamentul de Justiţie să fie mai transparent ştiu foarte bine ce fac. Încearcă să obţină avantaje politice şi încearcă să îl ajute pe Donald Trump, dacă acesta va ajunge să fie acuzat oficial.", a declarat Dave Aronberg, scrie BBC.

