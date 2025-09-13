Data actualizării: | Data publicării:

Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei, însă cu o condiție.

Donald Trump a spus că va face acest lucru, atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru şi când toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Scrisoarea lui Trump către toate țările NATO



Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, cu titlul - scris cu majuscule - O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREŞEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR NAŢIUNILOR DIN NATO ŞI DIN LUME", şi scrisă când cu majuscule, când cu litere mici, în stilul său caracteristic, preşedintele american a apreciat că "angajamentul NATO de a CÂŞTIGA a fost mult mai mic de 100%, iar achiziţionarea de Petrol Rusesc, de către unii, a fost şocantă! Slăbeşte foarte mult poziţia şi puterea dumneavoastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să 'încep' atunci când veţi fi şi voi pregătiţi. Spuneţi doar când?"

"Cred că acest lucru, plus NATO, ca grup, impunând TARIFE ASUPRA CHINEI de 50% până la 100% , care vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI dintre Rusia şi Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în ÎNCHEIEREA acestui RĂZBOI letal, dar RIDICOL", a continuat preşedintele american.

Donald Trump despre China



Trump a mai scris că "China are un control puternic şi chiar influenţă asupra Rusiei, iar aceste Tarife puternice vor rupe această influenţă".

Preşedintele american a reluat seria de declaraţii legate de război, care nu ar fi început dacă era el preşedinte, şi i-a acuzat din nou indirect pe fostul preşedinte american Joe Biden şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aş fi fost Preşedinte!), este RĂZBOIUL lui Biden şi a lui Zelenski. Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui şi pentru a salva mii de vieţi ruse şi ucrainene (7.118 de vieţi pierdute doar săptămâna trecută. O NEBUNIE!)", a continuat el.

Avertismentul lui Donald Trump



Şi a încheiat printr-un avertisment: Dacă NATO face ce spun eu, RĂZBOIUL se va termina rapid şi toate acele vieţi vor fi salvate! Dacă nu, nu faceţi decât să-mi pierdeţi timpul, precum şi timpul, energia şi banii Statelor Unite. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei probleme!, notează Agerpres.

13 sep 2025, 15:32
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

