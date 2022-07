Trei rechini au închis plajele unei celebre stațiuni iberice

Plajele unei stațiuni au fost închise după ce trei rechini au fost observați la mai puțin de o milă de coasta unui loc celebru de vacanță. Autoritățile spaniole au fost forțate să interzică înotul pe cinci plaje din Sitges și Vilanova i la Geltrú, de lângă Barcelona. Plajele Fragata, Ribera, Bassa Rodona și Estanyol au fost închise după ce un rechin mako a fost observat la mai puțin de o milă de coastă.

Cel mai rapid rechin din lume a fost văzut la începutul acestei săptămâni lângă Garraf, Barcelona. Un steag roșu a fost ridicat pentru a împiedica înotătorii să intre în apă. Ulterior, a fost înlocuit cu un steag galben, pentru a avertiza turiștii.

Alți rechini și-au făcut apariția în trecut

Anterior, plaja Sant Gervasi din Vilanova i la Geltrú a fost închisă după ce doi rechini albaștri au fost observați, dar a fost redeschise mai târziă, relatează El Pais, citat de The Sun. Plaja s-a redeschis după ce salvamarii de serviciu au efectuat o percheziție de pe jet-ski-uri și au confirmat că nu au mai văzut rechinii.

Rechinii albaștri sunt cele mai comune specii găsite în Mediterana spaniolă.

Consiliul Local a transmis pe Twitter că ”rechinul nu este considerat a fi agresiv și nu există dovezi ale unui atac asupra oamenilor de la această specie, care este considerată una dintre cele mai rapide”.

Un rechin uriaș a apărut în Mallorca

În luna mai, un rechin uriaș a fost zărit în jurul Cala Mondragó din Mallorca, provocând panică în rândul înotătorilor care au ieșit din apă. Alți doi rechini au fost văzuți lângă plajele Cala des Moro și Sa Caleta din Ibiza.

Româncă ucisă de rechin în Egipt

Au apărut detalii tulburătoare în cazul femeilor ucise de rechin în stațiunea Sahl Hasheesh din Egipt. Una dintre victime este româncă, cealaltă austriacă. Cele două atacuri s-au produs la 600 de metri distanță unul de celălalt. Femeia din Austria a fost sfâșiată sub privirile îngrozite a sute de oameni, iar unii turiști aflați în aceeași stațiune au povestit cum s-a întâmplat totul.

Gelu Raul Vădan, un turist român care a văzut momentul în care femeia din Austria a fost atacată de rechin susține că aceasta înota singură în stânga pontonului de la hotelul Tropitel, în stațiunea Sahl Hasheesh, iar salvamarii din zonă ar fi fost atenționați de o fată, chiar înainte de tragedie, că în apă se află un rechin, doar că aceștia nu au crezut-o.

"Au fost atenționați salvamarii, această fetiță care plângea în hohote și cred că este marcată pe viață, spunea că i-a zis „Shark, shark, it is a shark”, iar răspunsul a fost „Nooo, it is a dolphin”. Ori nu trebuie să fii mare expert ca să știi că există o diferență foarte mare între aripioara dorsală a unui delfin și cea a unui rechin." a povestit pentru Pro Tv Vădan. Vezi mai multe AICI.

Există rechini în Marea Neagră?

După tragedia din Egipt, acolo unde două femei au fost ucise de rechini, una dintre ele fiind româncă, probabil că mulți se întreabă dacă în Marea Neagră există rechini și care este probabilitatea să fii atacat de un rechin atunci când te afli în vacanță pe litoralul românesc. Aflați că, din fericire, în Marea Neagră nu există cele mai renumite specii de rechini, cunoscute că fac victime în alte zone ale lumii. Citește continuarea AICI.

