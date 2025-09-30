Transport sustenabil made in Romania: Microbuze electrice cu autonomie de până la 500 km

Evenimentul a reunit reprezentanți ai presei de specialitate din peste 17 țări europene, inclusiv Belgia, Suedia, Irlanda, Germania și Franța.

Autonomia impresionantă de până la 500 km face din aceste vehicule o soluție viabilă atât pentru mediul urban, cât și pentru trasee interurbane.

Microbuzele sunt disponibile în configurații de 8+1, 13+1 și 16+1 locuri și pot fi adaptate pentru transport școlar, transport urban, turism sau pentru persoane cu dizabilități.

Publicul larg va putea vedea aceste modele la Salonul Auto București, în cadrul secțiunii „Smart Urban Mobility”. Ulterior, vehiculele vor fi prezentate și la un salon auto internațional din Europa.

Potrivit companiei, anul trecut au fost produse aproximativ 500 de unități, iar în total au fost livrate deja peste 800 de microbuze electrice în România, multe dintre acestea prin programe cu finanțare europeană destinate transportului școlar.