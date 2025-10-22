Tragedie la Disney World: Un oaspete a murit misterios în timpul vizitei

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a murit marți dimineață în timp ce se afla la Fort Wilderness Resort and Campground din Walt Disney World, după ce a suferit un episod medical, a confirmat Biroul șerifului din Orange County pentru People. Autoritățile nu suspectează nicio crimă.

Incidentul a avut loc la campingul Disney

Conform contului Walt Disney World: Active Calls, care nu este afiliat direct cu Walt Disney Company, poliția a răspuns la ora 7:32 a.m., ora locală, la un apel pentru o „persoană căzută”.

Incidentul a fost raportat inițial în Bucla Cottontail Curl, o zonă a campingului compusă din corturi și rulote pop-up. Ulterior, apelul a fost schimbat în „persoană moartă”.

Victima a fost transportată la spital

Biroul șerifului a declarat pentru People că bărbatul „a suferit un episod medical și a fost transportat la un spital local, unde, din păcate, a murit”. Autoritățile au precizat că „nu există semne de crimă”. People a contactat Walt Disney World pentru comentarii, dar nu a primit răspuns imediat.

Al doilea deces într-o săptămână la Disney World

Acesta este al doilea deces raportat la Disney World într-o săptămână, însă autoritățile subliniază că nu există nicio legătură între incidente.

Pe 14 octombrie, Summer Equitz a fost găsită moartă la Walt Disney World's Contemporary Resort, în apropierea parcului Magic Kingdom. Moartea ei a fost declarată sinucidere de către biroul medicului legist din Orange County, iar ancheta este în curs de desfășurare.

Un purtător de cuvânt al biroului șerifului a subliniat anterior că incidentul nu a implicat vreo accidentare cu monorailul, contrar zvonurilor apărute pe rețelele sociale.