Tragedie la Câmpina: un bărbat a murit și un altul este rănit după ce s-a prăbușit peretele unei case peste ei

Pompierii militari prahoveni au intervenit miercuri după-amiază în municipiul Câmpina, pe Bulevardul Carol I, pentru salvarea a două persoane surprinse de căderea peretelui unei case. Unul dintre bărbați a decedat, iar celălalt a fost transportat la spital cu răni la membrele inferioare.

Un accident tragic a avut loc în municipiul Câmpina, pe Bulevardul Carol I, într-o zonă rezidențială aglomerată, unde peretele unei case a picat peste muncitori. Martorii au sunat imediat la 112 pentru a solicita ajutor.

Echipele de intervenție s-au deplasat rapid la fața locului, folosind echipamente speciale pentru a extrage victimele din dărâmături și a preveni eventuale prăbușiri suplimentare. Situația a fost calificată ca fiind deosebit de dificilă, din cauza instabilității structurale a casei afectate.

Intervenție complexă a pompierilor

Pentru gestionarea situației, ISU Prahova a mobilizat două echipaje de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

Purtătorul de cuvânt al instituției, slt. Ursachi Andreia, a declarat că inițial una dintre victime a fost prinsă până la brâu și extrasă conștientă, în timp ce cealaltă era acoperită complet de dărâmături.

Victimele și starea lor

Prima victimă, un bărbat de 55 de ani, a fost transportată la spital pentru investigații și tratament, prezentând traumatisme la nivelul membrelor inferioare.

Cea de-a doua victimă, un bărbat de 35 de ani, a fost extrasă de sub dărâmături, însă, din păcate, a fost declarată decedată, în ciuda eforturilor echipajelor de salvare. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii tragediei și măsurile necesare pentru siguranța locuințelor din zonă.

