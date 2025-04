Tragedie într-un club, după ce acoperișul s-a prăbușit: Cel puțin 18 persoane au murit, iar peste 100 sunt rănite

Incidentul a avut loc la clubul „Jet Set”, situat în apropierea coastei, iar autoritățile continuă intervențiile de salvare printre dărâmături, conform AP News.

Potrivit autorităților dominicane, echipele de salvare se luptă cu timpul pentru a extrage supraviețuitorii prinși sub grinzile de metal și beton ale structurii prăbușite.

Juan Manuel Méndez, șeful Centrului Național de Operațiuni de Urgență (COE), a declarat că bilanțul ar putea crește în orele următoare, deoarece mai multe persoane sunt date dispărute, conform Reuters.

Momentul prăbușirii a avut loc în jurul orei 01:45 dimineața, în plină desfășurare a unei petreceri private la care participau zeci de persoane. Deocamdată, nu se cunoaște cauza exactă a prăbușirii acoperișului, însă autoritățile au demarat o anchetă pentru a verifica dacă imobilul respecta standardele de siguranță și dacă fuseseră raportate deficiențe structurale înainte de incident, conform El País.

Una dintre cele mai cunoscute persoane implicate în tragedie este fostul jucător profesionist de baseball Octavio Dotel, campion al World Series și o figură apreciată în sportul dominican. Autoritățile au confirmat că Dotel se află sub dărâmături, dar că este în viață, menționând că salvatorii au reușit să stabilească contact vocal cu el, conform The Sun.

Prezența lui Dotel la eveniment ar fi fost anunțată anterior în mediile sociale ale clubului, iar martori spun că fostul sportiv se afla în apropierea barului central în momentul tragediei. Reacțiile publicului dominican nu au întârziat să apară, numeroși fani și cunoscuți postând mesaje de susținere pentru Dotel și victimele incidentului.

Guvernul dominican a mobilizat imediat echipele de intervenție, iar spitalele din zonă au fost puse în stare de alertă maximă. Președintele Luis Abinader a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a declarat trei zile de doliu național.

„Suntem alături de fiecare familie îndurerată de această tragedie. Vom face tot ce este posibil pentru a sprijini victimele și pentru a afla cauza exactă a acestui dezastru. Siguranța cetățenilor trebuie să fie o prioritate în toate locurile publice”, a transmis șeful statului, citat de New York Post.

Clubul Jet Set este unul dintre cele mai cunoscute localuri de noapte din Santo Domingo, frecventat de celebrități locale și internaționale. Aflat în funcțiune de peste două decenii, clubul era renumit pentru evenimentele muzicale și atmosfera exclusivistă.

Martori spun că în momentul tragediei în club se aflau peste 150 de persoane, însă numărul exact nu a fost confirmat de autorități. Mulți dintre cei prezenți au reușit să iasă la timp, însă alții au fost prinși sub plafonul care s-a prăbușit brusc, fără un avertisment vizibil.

Ancheta continuă sub coordonarea procuraturii locale, iar autoritățile au cerut publicului să evite zona pentru a facilita intervențiile de salvare.

Este așteptat ca în cursul zilei să fie publicată o listă oficială a victimelor identificate, în timp ce rudele așteaptă cu disperare vești de la spitale sau echipele de intervenție. Situația rămâne critică.

