Tragedie cu migranți în Spania: Barcă răsturnată cu peste 100 de persoane la bord. Bilanț tragic - FOTO

O ambarcațiune de tip canoe, având la bord între 120 și 180 de persoane, s-a răsturnat în momentul în care se pregătea să acosteze în La Restinga, El Hierro. Numeroși pasageri au rămas prinși sub barcă, potrivit cadenaser.

Cel puțin șapte femei au murit miercuri, 28 mai, în urma răsturnării ambarcațiunii chiar în portul La Restinga, pe insula El Hierro. Este vorba despre patru femei adulte și trei minore, una de aproximativ 16 ani și celelalte două cu vârste între 3 și 6 ani. Autoritățile au confirmat că una dintre cele mai mici dintre victime este bebelușul care fusese dat dispărut. O altă fetiță a murit în timp ce era transportată cu elicopterul.

Serviciul de urgență 112 informa, la ora 12.09, că echipele de intervenție acordă asistență în port unui băiat de trei ani și unei fetițe de cinci ani, ambii în stare gravă, fiind transportați cu elicopterul la Spitalul Universitar Nuestra Señora de Candelaria din Tenerife. Alți patru minori, care aveau dificultăți de respirație, au fost transferați la spitalul din El Hierro.

Imaginile șocante, difuzate în direct de Televiziunea Canară, arată pasagerii ambarcațiunii în apă, printre care se numără mai mulți bebeluși și copii. Potrivit primelor date, la bord se aflau între 120 și 180 de persoane.

????SPAIN ????????| #Migration tragedy : a boat with 180 migrants capsizes upon arriving in El Hierro, a spanish island in the Canary Islands archipelago in the Atlantic. According to the rescue services of La Restinga port, at least 5 passengers including minors died, a baby is missing. pic.twitter.com/Pz4862L0i3