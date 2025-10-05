Trafic reconfigurat în Piaţa Unirii, din 6 octombrie. Cum se va circula în următoarele şase luni

"Începând de mâine dimineață, se deschid trei noi rute alternative în Piața Unirii, unde lucrările de refacere totală a planșeului au avansat mult mai rapid decât era prevăzut inițial, ajungând deja în etapa a treia", în zona fântânilor, anunţă Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Prin urmare, la recomandarea specialiștilor Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Capitalei, timp de șase luni, traficul rutier se va putea desfășura pe următoarele trasee: