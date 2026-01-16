€ 5.0891
DCNews Stiri Trafic în condiții de iarnă în București, Ilfov, Dâmbovița, Ialomița, Buzău și Brașov. Cum trebuie să conduceți
Data actualizării: 08:48 16 Ian 2026 | Data publicării: 08:31 16 Ian 2026

Trafic în condiții de iarnă în București, Ilfov, Dâmbovița, Ialomița, Buzău și Brașov. Cum trebuie să conduceți
Autor: Gabriela Ungureanu

trafic iarna zapada Trafic de iarnă în București. Sursa foto: Agerpres

Se circulă în condiții de iarnă în mai multe județe din țară.

 

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat vineri dimineaţa că nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.

Citește și: Nu scăpăm de ger. Prognoza meteo pe o lună, vreme cu temperaturi mai scăzute decât ar fi normal

Ceață în Alba, Cluj, Harghita, Mureş şi Suceava 

În judeţele Alba, Cluj, Harghita, Mureş şi Suceava este semnalată ceaţă care determină vizibilitate redusă la sub 200 metri şi izolat la sub 50 metri, ce poate favoriza formarea gheţuşului sau chiciurii, se arată într-un comunicat de presă.

„În municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Ilfov sunt semnalate ninsori uşoare, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a precizat sursa citată.

Pe principalele artere rutiere naţionale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Constanţa, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Ploieşti - Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

Pentru reducerea riscului rutier, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să îşi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale, să folosească sistemele de dezaburire şi luminile de ceaţă, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi, notează Agerpres.

Citește și: Schimbări majore pentru șoferi, ca-n alte state din Europa. Dacă nu vă plătiți amenzile, vă caută recuperatorii

