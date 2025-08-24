Trafic de coşmar pe drumul Giurgiu - Ruse. Ce rute alternative au şoferii care merg în Bulgaria sau Grecia

Trafic infernal pe pe DN 5 Giurgiu – Ruse.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară în condiții de aglomerație pe sensul de ieșire din țară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu.

Cauza este reprezentată de lucrările de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o singură bandă.

De asemenea, pentru evitarea blocajelor și reducerea timpului de așteptare, recomandăm planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

• județul Dolj: Punctul de trecere Calafat;

• județul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele;

• județul Călărași: Punctul de trecere Călărași;

• județul Constanța: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

