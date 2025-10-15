€ 5.0879
Data actualizării: 10:33 15 Oct 2025 | Data publicării: 10:33 15 Oct 2025

Toți românii pot merge gratuit la doctor! Ministerul Sănătății oferă controale și analize fără asigurare
Autor: Alexandra Curtache

doctori-medicina_01024700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Ministerul Sănătății a anunțat că serviciile medicale de prevenție sunt disponibile gratuit pentru toți românii, indiferent de statutul lor de asigurat.

Măsura se aplică prin intermediul medicilor de familie și are ca scop creșterea gradului de conștientizare privind importanța controalelor periodice.

„Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalități și la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere”, a declarat dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Orice adult se poate prezenta la medicul de familie pentru consultații preventive, fără a fi necesară asigurarea medicală.

Consultații gratuite pentru adulți între 18 și 39 de ani

Adulții cu vârste între 18 și 39 de ani pot beneficia o dată pe an de o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual de boală. În cadrul acestei consultații, medicul de familie oferă consiliere privind factorii de risc, precum fumatul, alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice și greutatea corporală.

Scopul este identificarea timpurie a problemelor de sănătate și formarea unor obiceiuri sănătoase, care pot preveni apariția bolilor cronice.

Trei consultații gratuite anual pentru persoanele peste 40 de ani

Persoanele de peste 40 de ani pot primi până la trei consultații gratuite pe an, pentru evaluare, consiliere și monitorizare medicală.

Prin aceste controale periodice, pot fi depistate din timp afecțiuni cardiovasculare, diabet, cancer sau alte boli cronice care, descoperite precoce, pot fi tratate mai eficient.

Analize și investigații gratuite, cu bilet de trimitere

În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, printre care:

  • hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi;
  • test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;
  • test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);
  • test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani.

De asemenea, persoanele aflate în evidența medicului de familie cu boli cronice pot beneficia de consultații preventive suplimentare, menite să depisteze din timp alte posibile afecțiuni.

Prevenția salvează vieți

În cazurile în care există suspiciuni medicale, cum ar fi un posibil cancer, hepatită B sau C, ori infecția cu HIV la femeile însărcinate – medicul de familie poate emite trimiteri pentru consultații și analize suplimentare gratuite.

Ministerul Sănătății încurajează toți românii să acceseze aceste servicii oferite gratuit: „Prevenția este primul pas către o viață sănătoasă și echilibrată”, subliniază instituția.

Prin această măsură, autoritățile doresc să crească accesul la îngrijire medicală de bază și să reducă numărul cazurilor grave care ajung târziu în sistemul sanitar. Românii sunt invitați să își programeze consultațiile preventive la medicii de familie, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. 

