Toma Enache - 55 de ani de pasiune, curaj și cinema autentic

Este singurul regizor din peisajul cultural românesc care se remarcă printr-o activitate constantă și valoroasă atât în teatru, cât și în cinematografie. Cu trei filme realizate exclusiv din fonduri private, fără niciun sprijin instituțional, Enache și-a construit o carieră rară, bazată pe curaj artistic, perseverență și o relație profundă cu publicul. Puțini cineaști se pot lăuda cu un asemenea parcurs și încă și mai puțini au reușit să transforme fiecare film într-un succes de public și de festival.

Filmele sale strălucesc pe plan internațional

Filmele sale, primite cu entuziasm în țară și în străinătate, au adunat zeci de premii internaționale. Cel mai recent, „Enescu, jupuit de viu”, este astăzi cel mai premiat film românesc din toate timpurile, cu 55 de distincții internaționale, printre care se numără și Premiul pentru Realizări Remarcabile în Cinematografie, obținut la prestigiosul Festival ARPA din Los Angeles.

Luna noiembrie marchează o nouă etapă efervescentă în activitatea sa teatrală, cu o serie de premiere și proiecte speciale:

„O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale, piesă de teatru ce va fi prezentată în premieră pe 18 noiembrie, la Opera Națională din București, spectacol programat apoi în turneu național;

„Siciliana”, de Aurel Baranga, poate fi vazută în 2 noiembrie la Teatrul Dramaturgilor Români;

„Amadeus”, de Peter Schaffer, piesă montată la Ateneul Național din Iași;

„Viața e vis”, de Calderon de la Barca, pusă în scenă la Teatrul de Vest Reșița;

În 23 februarie 2026, la Teatrul Național din București, publicul este invitat la un spectacol de muzică și poezie plin de emoție, „Viața e un poem”, în Sala Pictură.

Premii și festivaluri

În luna noiembrie a acestui an Toma Enache va fi președintele juriului Festivalului Internațional de Film de la Monaco, Angel Film Awards, acolo unde, anul trecut, a câștigat Trofeul Festivalului cu Enescu, jupuit de viu. De asemenea, va face parte din juriile festivalurilor de la Jaipur și New Delhi, două dintre cele mai importante evenimente cinematografice ale Asiei.

La Jaipur, regizorul a fost distins anterior cu Premiul Special al Juriului, o confirmare a valorii și originalității sale.

Cu un stil inconfundabil, o sensibilitate aparte și o viziune mereu orientată spre esență și adevăr, Toma Enache demonstrează, prin fiecare proiect, că arta autentică se poate face cu pasiune, nu cu compromisuri.

La 55 de ani, traseul său artistic rămâne o poveste despre credință, libertate și dragoste pentru teatru și cinema.

Foto Cristian Radu Nema (Proiectie film Enescu la Ateneul Roman din Bucuresti)

Bogdan Fundali

Foto La Steaua Film (din timpul filmarilor la Intre chin si amin, 2019)

Foto La Steaua Film (Secventa din filmul Nu sunt faimos dar sunt aroman, 2013)

Foto La Steaua Film (Secventa de la filmarile productiei ENESCU, jupuit de viu, 2024)