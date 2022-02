Titi Aur, despre poliţele RCA: Până acum, am fost cei mai proşti din Europa

Titi Aur, pilot de raliu şi expert în conducere defensivă, a vorbit, pentru cititorii DC Business, despre o schimbare majoră în ceea ce priveşte despăgubirile pe care le cer firmelor de asigurare victimele accidentelor rutiere.

"În ultimii ani, în ultimii 4-5 ani, românul a învăţat să ceară despăgubiri şi pentru oase rupte, nu numai pentru table îndoite. Pentru că am fost cei mai proşti din Europa până acum, în sensul că atunci când făceam un accident ne plângeam la asigurare: 'nenea asigurătorul, dă-mi şi mie banii să-mi repar maşina, lasă că oasele se îndreaptă ele cumva'. De fapt, în lume, companiile de asigurări plătesc cei mai mulţi bani pentru victime, pentru despăgubirea victimelor accidentelor rutiere, nu pentru table îndoite", a declarat Titi Aur.

Titi Aur: "Doi şoferi, unul după altul, nu ştiau să dea cu spatele. Ies pe stradă, dar sunt NEPREGĂTIŢI"

”Eram la un restaurant în faţa căruia se afla o parcare în pantă. Două maşini, una după alta, care voiau să iasă din parcare, şi trebuiau să o facă cu spatele. Am asistat la nişte scene... Ca să coboare o uşoară pantă cu spatele, două maşini, una după alta, am stat aproape 10 minute la fiecare. Nu ştiau să meargă cu spatele. Trăgeau de volan în partea în care nu trebuie. Am asistat apreciind cam ce înseamnă şoferii din România.

Mergem în Italia sau Franţa, pe o străduţă îngustă din munţii Alpi, şi vedem că vine un tânăr, o bătrână, oricine, şi parchează maşina perfect. La noi, chiar dacă e mult spaţiu, nu putem. Doi şoferi, unul după altul, nu ştiau să meargă cu spatele. Aceia, după ce au ieşit cu greu din parcare, au plecat pe stradă şi sunt consideraţi şoferi normali. Ei sunt complet nepregătiţi! La noi nu te învaţă nimeni.

Apoi, nu te ajută nimeni. Nu există campanii, forme de ajutorare. Nu există să vină un şofer să spună că el nu prea a înţeles şi să i se mai explice o dată.

În ultimul rând, nu avem o lege coerentă, astfel încât măsurile să fie corecte şi aplicabile. Ce ţi se întâmplă dacă faci drifturi în parcare? Amendă pentru nerespectarea liniştii publice. Dacă am avea puncte de penalizare la asigurare, spre exemplu? În Suedia, spre exemplu, poliţia anunţă asiguratorul de fiecare dată când faci acţiuni considerate periculoase, pentru tine şi pentru alţii. În afară de sancţiunile Poliţiei, se scumpeşte asigurarea. Şi e o sperietoare pentru şoferi! La noi, din păcate, ca să înţelegem până unde am ajuns, asiguratorii nu au o bază comună. O bază comună a clienţilor suspecţi. Şi tot ei pierd. Pentru că unii sunt şmecheri, îşi fac asigurări peste asigurări, şi fac prostii peste tot. În alte ţări nu poţi face asta. Dacă ai făcut o prostie pe o asigurare, apari la toţi. Clientul care nu face daune, nu apare în baza comună.

Ai noştri spun că nu au cum să facă o bază comună, pentru că alţi asiguratori le-ar fura clienţii”, a punctat Titi Aur pentru DC NEWS.

