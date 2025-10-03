€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:49 03 Oct 2025 | Data publicării: 14:49 03 Oct 2025

Tibi Ușeriu aduce Via Transilvanica în prim-plan: Va alerga peste 1.000 de km, din Italia până în România
Autor: Alexandra Curtache

via tr Foto: Facebook
 

Ultramaratonistul român Tibi Ușeriu va alerga, timp de o lună, pe un traseu simbolic de peste 1.000 de kilometri, de la Columna lui Traian din Roma până la Piciorul Podului lui Traian din Drobeta-Turnu Severin.

Prin această inițiativă, sportivul reface simbolic drumul legiunilor romane către Dacia, aducând în prim-plan Via Transilvanica – traseul de drumeție și cicloturism care unește România de la nord la sud.

Startul va fi dat luni, 7 octombrie, la ora 09:00, chiar la Columna lui Traian. Tibi Ușeriu va traversa pe parcursul cursei Italia, San Marino, Slovenia, Croația și Serbia, urmând ca sosirea să aibă loc pe 30 octombrie, la Drobeta-Turnu Severin.

Bornă Via Transilvanica la Accademia di Romania

În marja evenimentului, la Accademia di Romania din Roma va fi amplasată o bornă Via Transilvanica, marcând sprijinul instituțional pentru proiect.

Acest gest simbolic consolidează legătura dintre comunitatea românească din Italia și traseul unic care promovează identitatea culturală și istorică a României.

Românii din Italia și San Marino, invitați să alerge alături de Tibi Ușeriu

Organizatorii au anunțat că românii din Italia și San Marino sunt invitați să participe gratuit, fie la startul de la Roma, fie pe porțiuni ale traseului, alăturându-se ultramaratonistului în alergare.

Scopul acestei inițiative este de a crea o legătură între diaspora și proiectul Via Transilvanica, care își propune să unească oameni și comunități prin sport și cultură.

Ce este Via Transilvanica

Via Transilvanica este un traseu de drumeție și cicloturism unic în România, cu o lungime de 1.430 km, care pornește de la Putna (Suceava) și se încheie la Drobeta-Turnu Severin (Mehedinți). Proiectul, inițiat de Asociația Tășuleasa Social, conectează comunități, culturi și tradiții diverse, oferind călătorilor o experiență autentică prin sate pitorești, zone montane, podgorii și locuri cu valoare istorică și spirituală.

Traseul este marcat cu borne de andezit inscripționate artistic, fiecare reprezentând o poveste locală, și este împărțit pe mai multe regiuni culturale: Bucovina, Ținutul Secuiesc, Țara Săsească, Valea Mureșului, Țara Hațegului, Valea Jiului și Oltenia de sub munte.

Un proiect pentru comunități și turism responsabil

Via Transilvanica promovează turismul responsabil, pune în valoare patrimoniul cultural și natural al României și sprijină dezvoltarea durabilă a comunităților prin implicarea oamenilor în întreținerea și promovarea traseului.

Acțiunea lui Tibi Ușeriu face parte din campania de promovare a programului de înscriere în Via Transilvanica, care încurajează contribuțiile pentru întreținerea și dezvoltarea proiectului. Întreaga aventură va fi documentată pe canalele oficiale de social media ale Via Transilvanica, pentru a putea fi urmărită de publicul larg.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Răspunsul la problema presiunii scăzute
Publicat acum 16 minute
Lună Plină în Berbec, 7 octombrie. Patru zodii vizate - VIDEO
Publicat acum 38 minute
Cât de unită e coaliția de guvernare. Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru DC News / video
Publicat acum 39 minute
Manipulare alegeri: Documentul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Publicat acum 43 minute
Tibi Ușeriu aduce Via Transilvanica în prim-plan: Va alerga peste 1.000 de km, din Italia până în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close