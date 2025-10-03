Tibi Ușeriu aduce Via Transilvanica în prim-plan: Va alerga peste 1.000 de km, din Italia până în România

Prin această inițiativă, sportivul reface simbolic drumul legiunilor romane către Dacia, aducând în prim-plan Via Transilvanica – traseul de drumeție și cicloturism care unește România de la nord la sud.

Startul va fi dat luni, 7 octombrie, la ora 09:00, chiar la Columna lui Traian. Tibi Ușeriu va traversa pe parcursul cursei Italia, San Marino, Slovenia, Croația și Serbia, urmând ca sosirea să aibă loc pe 30 octombrie, la Drobeta-Turnu Severin.

Bornă Via Transilvanica la Accademia di Romania

În marja evenimentului, la Accademia di Romania din Roma va fi amplasată o bornă Via Transilvanica, marcând sprijinul instituțional pentru proiect.

Acest gest simbolic consolidează legătura dintre comunitatea românească din Italia și traseul unic care promovează identitatea culturală și istorică a României.

Românii din Italia și San Marino, invitați să alerge alături de Tibi Ușeriu

Organizatorii au anunțat că românii din Italia și San Marino sunt invitați să participe gratuit, fie la startul de la Roma, fie pe porțiuni ale traseului, alăturându-se ultramaratonistului în alergare.

Scopul acestei inițiative este de a crea o legătură între diaspora și proiectul Via Transilvanica, care își propune să unească oameni și comunități prin sport și cultură.

Ce este Via Transilvanica

Via Transilvanica este un traseu de drumeție și cicloturism unic în România, cu o lungime de 1.430 km, care pornește de la Putna (Suceava) și se încheie la Drobeta-Turnu Severin (Mehedinți). Proiectul, inițiat de Asociația Tășuleasa Social, conectează comunități, culturi și tradiții diverse, oferind călătorilor o experiență autentică prin sate pitorești, zone montane, podgorii și locuri cu valoare istorică și spirituală.

Traseul este marcat cu borne de andezit inscripționate artistic, fiecare reprezentând o poveste locală, și este împărțit pe mai multe regiuni culturale: Bucovina, Ținutul Secuiesc, Țara Săsească, Valea Mureșului, Țara Hațegului, Valea Jiului și Oltenia de sub munte.

Un proiect pentru comunități și turism responsabil

Via Transilvanica promovează turismul responsabil, pune în valoare patrimoniul cultural și natural al României și sprijină dezvoltarea durabilă a comunităților prin implicarea oamenilor în întreținerea și promovarea traseului.

Acțiunea lui Tibi Ușeriu face parte din campania de promovare a programului de înscriere în Via Transilvanica, care încurajează contribuțiile pentru întreținerea și dezvoltarea proiectului. Întreaga aventură va fi documentată pe canalele oficiale de social media ale Via Transilvanica, pentru a putea fi urmărită de publicul larg.