Data publicării: 18:50 22 Sep 2025

Teroare într-un avion Ryanair care se îndrepta spre Mallorca: turbulențele puternice au izbit un însoțitor de zbor de tavan

Autor: Alexandra Curtache
avion_93220600 avion - Foto: Freepik
 

Doi membri ai echipajului Ryanair au fost răniți după ce avionul spre Mallorca a fost zguduit puternic de turbulențe severe.

Un zbor Ryanair cu destinația Mallorca a fost marcat duminică după-amiază de un incident înfricoșător, când turbulențele severe au lovit avionul chiar înainte de aterizare, rănind doi membri ai echipajului de cabină și zguduind puternic cei 180 de pasageri aflați la bord.

Avionul, care plecase din Vitoria, în nordul Spaniei, se pregătea să aterizeze în Palma, capitala insulei Mallorca, unde avea loc o furtună puternică. Conform relatărilor presei locale, însoțitorii de zbor efectuau verificări de siguranță când avionul a fost brusc zguduit de turbulențe.

Un membru al echipajului a fost aruncat pe tavan, iar altul a fost lovit de căruciorul de serviciu. Pasagerii au fost puternic zguduiți și mulți dintre ei au intrat în panică.

Intervenție medicală la aterizare

La sosirea avionului în Mallorca, mai multe echipaje medicale au fost mobilizate pentru a acorda îngrijiri celor doi membri răniți ai echipajului. Autoritățile și Ryanair nu au raportat victime suplimentare, iar pasagerii au fost eliberați după verificări și consiliere.

Acest incident vine la câteva luni după ce un zbor Ryanair între Berlin și Milano a fost lovit de turbulențe severe, rănind nouă persoane și provocând aterizarea de urgență a avionului. La acel moment, pasagerii au fost aruncați din scaune și au trăit momente de panică intensă. Un martor a declarat pentru publicația germană BILD: „Nu mi-a fost niciodată frică până atunci, dar în acel moment am crezut că avionul se va rupe în două sau se va răsturna!”

Situații similare au fost raportate și în alte zboruri internaționale, inclusiv în India și SUA, unde pasageri au fost aruncați pe tavanul cabinei din cauza turbulențelor extreme și a furtunilor puternice.

Pasagerii, martori ai haosului

În mai multe cazuri recente, turbulențele au surprins pasageri în afara scaunelor lor, inclusiv mame și copii aflați la toalete. Videoclipuri realizate de pasageri au surprins scene de panică intensă, cu oameni țipând și tremurând în timp ce fulgerele și grindina loveau aeronavele.

Un pasager care a experimentat turbulențe severe a declarat: „Uitați-vă la picioarele ei care ating tavanul! Am crezut că o să murim.”

Evenimentele recente subliniază cât de imprevizibile și periculoase pot fi turbulențele severe, chiar și pentru zborurile comerciale obișnuite. Companiile aeriene subliniază că respectarea regulilor de siguranță și folosirea centurilor de siguranță rămân esențiale pentru prevenirea accidentelor și rănilor.

