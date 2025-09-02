Tecuci: Echipamente performante pentru diagnostic rapid și prevenirea unor boli grave

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, care vor face posibilă depistarea timpurie a unor afecțiuni grave – de la boli ale sângelui, la probleme neurologice sau chiar forme de cancer, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"La Spitalul din Tecuci vin să se trateze peste 120.000 de gălățeni, atât din municipiu, cât și din comunele învecinate. Este firesc ca și aici pacienții să aibă acces la servicii medicale la cele mai înalte standarde.

Prin proiectul derulat de Consiliul Județean, în valoare de 15 milioane de lei, spitalul va primi 54 de aparate esențiale, astfel încât pacienții să beneficieze de investigații complexe realizate rapid și în condiții moderne, în regim ambulatoriu, chiar la ei acasă, la Tecuci.

Primele două echipamente au sosit deja: un analizor automat de electroforeză, care ajută la descoperirea din timp a bolilor de sânge, hepatice sau renale, și un analizor automat de coagulare (hemostază), important pentru prevenirea complicațiilor precum trombozele sau accidentele vasculare.

Noile echipamente vor intra în dotarea Cabinetului de neurologie, a laboratorului de analize medicale și celui de imagistică din cadrul spitalului. Oferim medicilor instrumente performante pentru diagnostice rapide și corecte, iar pacienților – șansa unui tratament început la timp și, implicit, o vindecare mai rapidă", a anunțat Costel Fotea.

