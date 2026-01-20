€ 5.0921
Tatăl lui Abi Talent s-a răsturnat cu mașina. E în stare gravă. Avea permisul suspendat
Data publicării: 11:28 20 Ian 2026

Tatăl lui Abi Talent s-a răsturnat cu mașina. E în stare gravă. Avea permisul suspendat
Autor: Ioana Dinu

abi-talent-klaus-iohannis_37041100 Abi Talent, despre Klaus Iohannis

Tatăl lui Abi Talent s-a răsturnat cu mașina.

 

Tatăl lui Abi Talent a fost transportat de urgență la spital, în stare extrem de gravă, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat pe o arteră de la intrarea în municipiul Buzău. La momentul publicării acestui material, bărbatul se află în comă.

Accidentul s-a produs în jurul orei 3:00. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, se afla la volan, deși avea permisul de conducere suspendat. Din cauze care urmează să fie stabilite, acesta a pierdut controlul direcției, iar mașina s-a răsturnat în afara carosabilului. Impactul a fost deosebit de violent, șoferul fiind proiectat în afara vehiculului. Echipajele medicale sosite la fața locului l-au găsit în stare critică, scrie Sansanews.

Tată lui Abi Talent a suferit un politraumatism

„Pacientul a suferit un politraumatism prin accident rutier, comă gradul III, traumatism cranio-cerebral grav, contuzie toraco abdominală, contuzie pulmonară bilaterala, fracturi costale, fractură stern, contuzie șold drept și genunchi bilateral. Se fac demersuri pentru transferul pacientului la o alta unitate spitalicească din Capitală”, transmit reprezentanții Spitalului Județean Buzău.

Tatăl cântărețului va fi transferat la Spitalul Floreasca, din Capitală. Medicii de la Spitalul Județean Buzău au primit acceptul pentru transfer, astfel că este așteptat elicopterul SMURD cu care buzoianul va fi transferat de urgență la București.

abi talent
