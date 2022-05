Tanc rusesc, lovit de ucraineni la doar câțiva kilometri de granița cu Rusia - VIDEO

Forțele ucrainene din nord-estul regiunii Harkov au vizat un tanc rusesc, potrivit noilor videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare. CNN a geolocalizat și a verificat autenticitatea videoclipurilor. Nu este clar când a avut loc atacul, dar a avut loc lângă satul Nove, la doar aproximativ 12 kilometri sud de granița dintre Ucraina și Rusia.



Cele trei videoclipuri arată un tanc rusesc în apropierea unei rețele de tranșee săpate pe umărul vestic al Autostrăzii 105. În tranșee se văd trupe, dar nu este clar dacă sunt ruși sau ucraineni.

Tancul rusesc a fost văzut în flăcări, învârtindu-se și apoi trăgând. Deși nu este clar cum a luat foc tancul, cel de-al doilea videoclip oferă unele indicații despre ce l-ar fi putut distruge. În videoclip, tancul a fost văzut îndreptându-se spre nord, înapoi, către granița și teritoriul ocupat de ruși, precum și către un soldat ucrainean echipat cu o rachetă de umăr. Tancul a tras în mod repetat în direcția în care soldatul a fost văzut ultima dată. Într-un al treilea videoclip, o rachetă a fost văzută aproape lovind tancul. Deodată, tancul a fost văzut trăgând și apoi izbindu-se într-un șir de copaci de pe marginea drumului.

Three-part video showing a Russian T-80BVM tank coming under fire from Ukrainian troops with anti-tank weapons near Pytomnyk, Kharkiv Oblast.https://t.co/WwPGEm7VAS pic.twitter.com/kh5rLPS47R