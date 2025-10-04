€ 5.0889
Data publicării: 18:33 04 Oct 2025

BREAKING NEWS Surse: Sorin Oprescu, reţinut în Salonic
Autor: Mihai Ciobanu

Potrivit mai multor surse media, Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, ar fi fost reţinut sâmbătă în Salonic. Potrivit imaginilor, fostul edil este însoţit de mai mulţi poliţişti eleni până la un...

Potrivit mai multor surse media, Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, ar fi fost reţinut sâmbătă în Salonic. Potrivit imaginilor, fostul edil este însoţit de mai mulţi poliţişti eleni până la un autoturism cu numere de Bucureşti. Ulterior, acesta a fost escortat din nou de către forţele de ordine.

Autorităţile din Grecia nu au comunicat oficial care este situaţia.

Sorin Oprescu a fost condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție.

Revenim cu detalii.

