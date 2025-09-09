Surpriză în calificările pentru Cupa Mondială. Suedia, învinsă de Kosovo / Rezultatele zilei

Meciurile disputate astăzi în cadrul calificărilor europene pentru Cupa Mondială au adus rezultate interesante și câteva surprize notabile.

Belarus – Scoția 0-2



Scoțienii și-au confirmat statutul de favoriți și au obținut o victorie clară în deplasare.

Croația – Muntenegru 4-0



Croații au dominat partida, profitând și de eliminarea unui jucător muntenegrean, și au obținut o victorie categorică.

Elveția – Slovenia 3-0



Elveția a demonstrat din nou consistență și eficiență, impunându-se fără emoții.

Gibraltar – Insulele Feroe 0-1



Oaspeții au reușit să plece cu toate punctele după un meci echilibrat.

Grecia – Danemarca 0-3



Danemarca a făcut un meci solid, câștigând la scor de neprezentare în fața Greciei.

Israel – Italia 4-5



Cel mai spectaculos meci al serii! Italia s-a impus la capătul unei adevărate ploi de goluri, cu 9 reușite în total.

Kosovo – Suedia 2-0



Kosovo a reușit una dintre surprizele etapei, învingând clar Suedia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News