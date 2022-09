SUA nu intenționează să desemneze Rusia ca stat sponsor al terorismului

Guvernul Statelor Unite nu intenţionează să desemneze Rusia ca stat sponsor al terorismului, a indicat marţi John Kirby, coordonatorul pentru comunicaţii strategice al Consiliului de Securitate Naţională de la Casa Albă, transmite dpa.

Anunţul a survenit la o zi după ce preşedintele Joe Biden i-a răspuns unui reporter că administraţia sa nu are în plan să facă o astfel de desemnare. Biden nu a dat însă alte detalii.

'Considerăm că, pur şi simplu, acesta nu este cea mai bună şi mai eficientă cale de a continua să tragem Rusia la răspundere', le-a declarat marţi John Kirby reporterilor.

'Nu a fost (o idee) respinsă cu uşurinţă. Am analizat-o serios', a adăugat el.

Guvernul american a luat în considerare posibilele ramificaţii ale unei astfel de desemnări, a discutat cu experţi şi a ajuns la concluzia că o astfel de desemnare ar putea, în fapt, să împiedice eforturile ONG-urilor de a livra sprijin umanitar Ucrainei, a spus Kirby.

El a adăugat că desemnarea ar fi putut totodată să afecteze negativ poziţia Ucrainei la masa negocierilor dacă discuţiile cu Rusia s-ar relua.

Parlamentul leton a desemnat recent Rusia ca stat sponsor al terorismului, iar guvernul ucrainean a cerut Statelor Unite să ia aceeaşi măsură.

Pe lista statelor desemnate de SUA ca sponsori ai terorismului se află în prezent Siria, Iran, Coreea de Nord şi Cuba, toate fiind supuse de Washington unor sancţiuni care vizează ajutorul pentru dezvoltare, exporturile de armament şi sectorul financiar, conform Agerpres.

Putea fi evitat războiul lui Putin? Avertismentul care l-ar fi putut opri pe liderul Rusiei. „Primeam avertizări și din partea României că situația nu e atât de bună pe cât credeam”

Aflăm răspunsul de la ambasadorul Victor Jackovich, invitat la interviurile DefenseRomania și DC News.

Bogdan Chirieac: Cum vedeți războiul din Ucraina în acest moment, ce părere aveți despre evenimentele de acolo? Există multe teorii conform cărora acest război putea fi evitat dacă Occidentul, şi în mod special SUA, liderul lumii libere, l-ar fi avertizat pe Putin, înainte de război, că există o linie roșie acolo, peste care nu poate trece, şi că Putin putea fi convins că nu va ataca Ucraina din cauza problemelor pe care le-ar crea în toată lumea, nu doar în această parte a lumii.

„Cred că a existat o perioadă după căderea blocului comunist, şi, în mod simbolic, am asistat recent la aceasta, odată cu decesul lui Gorbaciov, de exemplu… Nu l-am cunoscut pe Gorbaciov. Însă mi-am desfăşurat de două ori activitatea în Uniunea Sovietică, să fac o paranteză, o dată la sfârșitul anilor 1970 şi apoi din nou în anii 1990. Prima dată am fost de fapt expulzat din Uniunea Sovietică, desigur că nu am făcut nimic, toţi spunem asta, lucram în Ucraina la acea vreme, care era sovietică… ca diplomat american… în Ucraina sovietică… Era după invazia Rusiei în Afganistan şi am luat foarte multe măsuri reciproce, boicotul Jocurilor Olimpice, refuzul de a vinde anumite tehnologii, lucruri de genul acesta, iar la finalul listei era expulzarea reciprocă a diplomaților. Iar eu eram pe acea listă, pentru că mă aflam în Ucraina, lucram acolo, astfel că am fost expulzat. Însă este foarte interesant, pentru că în perioada lui Gorbaciov, l-aţi menționat pe Gorbaciov, perestroika şi grasnost, m-am întors în Uniunea Sovietică, era un fel de experiment al SUA, această persoană a fost expulzată, o putem reintroduce în Uniunea Sovietică să lucreze acolo? Şi au reuşit! Am fost acceptat şi nu au fost niciun fel de probleme în acea perioadă. Dar cred că întrebarea este despre Ucraina şi războiul din Ucrainaa”, a zis diplomatul (citește AICI).

