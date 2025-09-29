SUA iau în considerare transferul de rachete Tomahawk către Ucraina, anunță JD Vance

Statele Unite iau în considerare cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, pentru a-și susține eforturile de a respinge invadatorii ruși, a declarat duminică vicepreședintele JD Vance, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk unor țări europene care să le trimită apoi în Ucraina. Vance a declarat la „Fox News Sunday” că președintele american Donald Trump va lua „decizia finală” cu privire la aprobarea acestei tranzacții.

„Cu siguranță analizăm mai multe solicitări venite din partea europenilor”, a spus Vance.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, ceea ce ar plasa Moscova în raza de acțiune a arsenalului ucrainean, dacă Ucraina ar primi aceste arme. Rusia ar considera, aproape sigur, un astfel de gest drept o escaladare a războiului său din Ucraina.

Trump a refuzat în trecut cererile Ucrainei de a folosi rachete cu rază lungă, dar și-a exprimat recent frustrarea față de refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a încheia un acord de pace.

Keith Kellogg, trimisul special al SUA în Ucraina, a declarat că Trump a sugerat că Ucraina ar trebui să poată efectua acum lovituri cu rază lungă asupra Rusiei.

„Din ceea ce a spus el (Trump), și din ce a spus vicepreședintele Vance... răspunsul este da. Folosiți capacitatea de a lovi în profunzime. Nu există locuri sigure”, a afirmat Kellogg într-un interviu acordat Fox News duminică.