SUA acuză Alibaba că a spionat pentru armata Chinei. Infrastructura informatică americană ar fi fost compromisă
Data publicării: 00:00 15 Noi 2025

SUA acuză Alibaba că a spionat pentru armata Chinei. Infrastructura informatică americană ar fi fost compromisă
Autor: Tiberiu Vasile

SUA acuză Alibaba că a spionat pentru armata Chinei. Infrastructura informatică americană ar fi fost compromisă SUA acuză Alibaba că a spionat pentru armata Chinei. Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
 

Casa Albă acuză gigantul tehnologic chinez Alibaba că oferă armatei chineze acces la date și tehnologii sensibile, punând în pericol infrastructura informatică a SUA, potrivit unui memorandum recent al administrației Trump.

Un memorandum recent al administrației Trump ridică semne de întrebare cu privire la implicarea gigantului tehnologic chinez Alibaba în operațiuni militare ale Chinei care ar putea amenința securitatea Statelor Unite, potrivit Financial Times. Documentul detaliază modul în care grupul furnizează Armatei Populare de Eliberare (PLA) tehnologii considerate sensibile și avertizează că infrastructura informatică americană ar putea fi expusă riscurilor în eventualitatea unui conflict cu Beijingul.

SUA sunt în special îngrijorate de serviciile cloud chinezești, de aplicațiile de inteligență artificială și de posibilitatea ca guvernul de la Beijing să acceseze și să exploateze datele sensibile ale utilizatorilor americani. Memorandumul indică faptul că Alibaba ar oferi PLA (Armata Populară de Eliberare Nr.) acces la informații precum adrese IP, detalii WiFi, înregistrări de plăți și alte date colectate de la clienți. În plus, documentul susține că angajați ai companiei ar fi transferat cunoștințe despre vulnerabilități software „zero-day”, adică probleme necunoscute anterior care nu beneficiază de corecții oficiale.

Reprezentanții Alibaba au respins acuzațiile, catalogându-le drept „o prostie completă” și o încercare de a manipula opinia publică și de a defăima compania.

Spionajul cibernetic chinez a compromis infrastructura americană 

Memorandumul subliniază dependența tot mai mare a armatei de tehnologiile furnizate de companii private, în special pentru sistemele de armament conectate la rețele informatice și servicii de cloud. În 2022, Pentagonul a atribuit contracte similare către Google, Amazon, Microsoft și Oracle pentru servicii de cloud computing.

Documentul nu precizează obiectivele specifice vizate de PLA în SUA, însă biroul directorului serviciilor naționale de informații a avertizat că spionajul cibernetic chinez a compromis infrastructura americană în moduri care ar putea fi exploatate într-un eventual conflict.

Un oficial american a declarat că administrația tratează aceste amenințări „foarte serios” și lucrează continuu pentru a limita riscurile și efectele posibile ale intruziunilor cibernetice care implică furnizori neîncrezători.

Memorandumul a fost emis imediat după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping

Memorandumul, datat 1 noiembrie, a fost emis imediat după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping în Coreea de Sud, când liderii au convenit asupra unui armistițiu extins privind restricțiile comerciale. Casa Albă nu a precizat dacă va răspunde în vreun fel la activitățile semnalate, deși unii legislatori americani au solicitat anterior măsuri concrete împotriva grupului Alibaba, conform Financial Times.

CITEȘTE ȘI: Tensiuni SUA-China: Posibila vânzare de arme către Taiwan stârnește reacții dure la Beijing

