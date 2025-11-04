€ 5.0865
|
$ 4.4207
|
 
Data publicării: 21:36 04 Noi 2025

Statele Unite relaxează o parte din sancțiunile impuse Belarusului
Autor: Elena Aurel

lukasenko_84703900 Foto: Agerpres
 

SUA relaxează unele sancţiuni impuse Belarusului, inclusiv cele care privesc aeronavele lui Lukaşenko.

Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marţi o parte din sancţiunile impuse Belarusului, ridicând măsurile ce vizau compania aeriană naţională şi permiţând tranzacţii legate de aeronava prezidenţială a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters, citată de Agerpres.

Această decizie reprezintă cel mai recent pas într-o apropiere a relaţiilor dintre Statele Unite şi Belarus după ani de eforturi americane de a izola Minskul, inclusiv prin impunerea de sancţiuni care l-au vizat direct pe preşedintele Lukaşenko.

În septembrie, Belarus a eliberat 52 de deţinuţi după o solicitare făcută de preşedintele american Donald Trump şi a primit promisiunea reducerii sancţiunilor pentru compania aeriană naţională, Belavia, acesteia fiindu-i permis, de asemenea, să cumpere componente pentru aeronavele sale.

Biroul pentru controlul activelor străine al Trezoreriei americane a ridicat marţi în mod oficial sancţiunile împotriva Belavia şi a unui avion operat de compania aeriană despre care departamentul a spus anterior că era folosit de oficiali de rang înalt şi de membrii familiei preşedintelui Lukaşenko.

De asemenea, a emis o licenţă generală ce permite anumite tranzacţii legate de utilizarea a trei avioane anterior sancţionate de către Lukaşenko sau de Slavkali, o companie care are legături cu guvernul său autoritar.

Avioanele acoperite de licenţă includ un Boeing 737 deţinut de guvernul din Belarus, folosit ca avion prezidenţial, şi un alt avion care a făcut parte din flota de avioane prezidenţiale, conform declaraţiilor anterioare ale Trezoreriei. Al treilea este un elicopter de lux deţinut de Slavkali, folosit pentru a-l transporta pe Lukaşenko între reşedinţa sa din suburbia capitalei şi Minsk, conform unei declaraţii anterioare a Trezoreriei SUA.

Rămân în vigoare o serie de sancţiuni impuse în contextul alegerilor prezidenţiale din 2020 din Belarus, despre care Washingtonul a considerat că au fost fraudate, şi ca urmare a sprijinului acestei ţări pentru Rusia, dar şi din alte motive, inclusiv unele care îl privesc pe Lukaşenko şi familia sa.

Trezoreria şi Departamentul de Stat nu au răspuns imediat un ei solicitări de comentarii din partea Reuters. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

belarus
lukasenko
statele unite ale americii
sanctiuni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
George W. Bush: Moartea lui Dick Cheney este o pierdere pentru națiune
Publicat acum 12 minute
Alertă în inima Uniunii Europene. Aeroportul din Bruxelles, închis marți seară
Publicat acum 26 minute
Prăbușirea Ucrainei: Anatomia unui scenariu-limită. România, de partea liniei roșii
Publicat acum 55 minute
Triunghiul morții al feței: stoarcerea unui simplu coș poate fi mai riscantă decât crezi
Publicat acum 55 minute
Macron anunţă eliberarea a doi francezi reţinuţi în Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 11 ore si 5 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close