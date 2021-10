Stadionul unde urma să se joace Andorra-Anglia, arsă în incendiu. Englezii abia terminaseră antrenamentul

Un incendiu a izbucnit în zona rezervată media la trei ore după ce naționala Angliei a terminat antrenamentul.

Cei care se ocupă cu administrarea arenei au încercat să țină flăcările sunt control cu extinctoare, dar acestea nu au fost suficient și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Aceștia au reușit să stingă incendiul, dar încă nu s-a stabilit dacă partida se va mai juca.

Arena are o capacitate de 3.300 de locuri și este dotată cu gazon artificial care ar putea fi afectat de incendiu, scrie Digisport.ro.

Footage from the fire at the football stadium in #Andorra

It's been put out but the extent of the damage is not yet known

There are fears it could postpone #England's #WorldCupQualifier pic.twitter.com/Q7YFTtfVY6