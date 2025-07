Soțul Elenei Udrea, primele declarații după decizia Tribunalul Prahova privind eliberarea acesteia din închisoare: "Ar putea fi un șoc pentru fetiță"

Adrian Alexandrov, soțul Elenei Udrea, se îndreaptă deja spre Penitenciarul Târgșor, de unde fostul ministru va fi eliberat din moment în moment. Acesta a făcut primele declarații după decizia Tribunalul Prahova privind eliberarea Elenei Udrea din închisoare.

"Am primit vestea cu multă emoție și faptul că a trecut atâta timp și am dus o luptă timp de 3 ani jumătate, cu atât mai mult vestea care a venit astăzi ne-a bucurat foarte mult. Sincer eu mă așteptam la o decizie favorabilă astăzi, așa cum m-am așteptat la multe decizii favorabile și la alte termene pe care le-a avut în trecut, dar până la urmă mai bine mai târziu decât niciodată. Decizia instanței de eliberare din cursul zilei de astăzi este o decizie care ne bucură foarte mult. O așteptăm acasă, sunt pe drum să merg să o iau. Pe cea mică (fetița lor n.r) am lăsat-o la o prietenă de-a ei, niște vecini, nu știe că mă duc să o iau pe Elena, așa că îi vom face o surpriză în cel mai scurt timp. Nu ar trebui să mai dureze mult (până când Elena Udrea va fi eliberată n.r.), de aceea m-am și pus pe drum.

Soțul Elenei Udrea: Ar putea fi chiar un șoc pentru cea mică

M-a sunat și am vorbit cu ea pentru că a vrut să se asigure că vin să o iau, glumesc bineînțeles. Mi-a zis că este ok și am mai pus la punct câteva detalii. M-a întrebat de cea mică, ce face și cum să pregătim venirea ei acasă pentru că sincer, ar putea fi chiar un șoc pentru cea mică pentru că parcă în ultimul timp nici ea nu mai credea că va ajunge să își revadă mama curând pentru că noi i-am tot spus în ultima perioadă că nu mai e foarte mult timp până când va veni acasă Elena și i-am și văzut starea un pic schimbată, mă refer la fetiță, pentru că intrase așa într-o rutină și într-o tristețe din care eu am dedus că am ajuns oarecum cu ea la limită, așa că ce s-a întâmplat astăzi mă bucură foarte mult, că a pus capăt acestei situații și că cea mică va putea dormi în seara asta cu Elena în brațe", a declarat Adrian Alexandrov la Antena 3 CNN.

Întrebat ce planuri au după ce Elena Udrea va fi eliberată, Adrian Alexandrov a spus: "Cred că ce își dorește ea este să petreacă următoarea perioadă de copilul ei, să se reconecteze pentru că dacă ne aducem aminte, au trecut aproape 4 ani. Elena a lăsat-o de mânuță la grădiniță, când avea 3 ani jumătate și să știți că în aproximativ o lună și jumătate va începe școala, deci a trecut suficient de mult timp. Ea are de recuperat toată această perioadă, să fie alături de fetița ei".

