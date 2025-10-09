€ 5.0953
Data actualizării: 13:35 09 Oct 2025 | Data publicării: 13:18 09 Oct 2025

Sorin Oprescu, victorie în instanță
Autor: Roxana Neagu

sorin_oprescu_41514900_21609100 Sorin Oprescu
 

Curtea de Apel București i-a dat un verdict favorabil lui Sorin Oprescu, aflat în Grecia.

Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză fostului primar general Sorin Oprescu. Acesta a primit o scădere de un an de închisoare din sentința de 10 ani și opt luni, primită într-un dosar de corupție. A obținut această victorie după ce instanța a admis că una din acuzațiile ce i se aduc a fost dezincriminată parțial de CCR, respectiv abuzul în serviciu. 

Condamnat în 2022, Sorin Oprescu mai are de executat 9 ani și 8 luni de închisoare

”Admite contestaţia declarată de contestatorul Oprescu Sorin-Mircea. Desfiinţează sentinţa contestată şi rejudecând în fond: descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 8 luni închisoare aplicată contestatorului în pedepsele componente de 6 ani şi 6 luni închisoare, de 6 ani închisoare, de 3 ani închisoare şi de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor. Constată dezincriminată infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, pentru care contestatorul Oprescu Sorin-Mircea a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare. Înlătură pedepsele complementare şi accesorii, aplicate alăturat pedepsei principale de 3 ani închisoare. Contopeşte pedepsele de 6 ani şi 6 luni închisoare, 6 ani închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare, aplică pedeapsa cea mai grea, de 6 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 3 ani şi 2 luni închisoare, urmând ca contestatorul Oprescu Sorin-Mircea să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 8 luni închisoare. Dispune emiterea unui nou mandat de executare în conformitate cu prezenta decizie. Definitivă" - se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.

Amintim că Sorin Oprescu se află în Grecia dinainte de pronunțarea sentinței. În timp ce autoritățile române încearcă să-l aducă în țară, el a depus mai multe contestații pentru a scăpa de condamnare. 

Decizia CAB vine în termeni contrari celor decise de Tribunalul București, unde nu i s-a redus din pedeapsă lui Sorin Oprescu. 

