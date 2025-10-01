Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat pe Facebook că a reușit să convingă partenerii de coaliție să aprobe plata celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei, bani care vor ajunge la aproximativ 2,7 milioane de persoane chiar înainte de Crăciun.

„De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate!

De aceea, mă bucur că tocmai i-am convins pe partenerii de coaliție de necesitatea de a aproba o măsură importantă. Este vorba despre acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei, primii 400 de lei fiind plătiți în aprilie. Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului. Știu că nu este suficient, dar sunt convins că pentru mulți dintre vârstnicii cu venituri mici va fi un ajutor binevenit”, a scris Grindeanu. Social-democratul a subliniat că sprijinul financiar vine după presiunile exercitate de PSD în cadrul coaliției, pentru a evita ca fondurile să fie tăiate la rectificarea bugetară. Totodată, Grindeanu a amintit și de insistențele partidului privind prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care îi ajută în special pe vârstnicii cu pensii mici.

„Fiindcă unul dintre principalele motive ale prezenței noastre la guvernare este să fim alături de cei care au cea mai mare nevoie de sprijin”, a mai transmis acesta.