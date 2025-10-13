Sondaj INSCOP: Ce s-ar întâmpla dacă am avea alegeri: Partidul care ar câștiga detașat

AUR are 40% dintre opțiunile exprimate, potrivit celui mai recent sondaj. Pe locurile următoare se află PSD, cu 17,6%, PNL 14,8% și USR 11,5%. În ceea ce privește participarea la vot, peste 72% dintre români afirmă că „sigur” vor merge la urne la scrutinul parlamentar.

Intenție vot alegeri parlamentare

Estimare participare vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 13.2% dintre români au ales 1, 0.9% au ales 2, 1.1% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.2% au ales 5, 0.8% au ales 6, 2.2% au ales 7. 2.7% indică 8, 2% 9. 72.7% indică 10. 1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare, conform unui sondaj INSCOP.

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eșantion)

40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.6% cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025), iar 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025). Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025), pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025). 1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a zis: „Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS.”

Sondajul a fost realizat în perioada 6-10 octombrie 2025

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.