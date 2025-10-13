€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:50 13 Oct 2025

Sondaj INSCOP: Ce s-ar întâmpla dacă am avea alegeri: Partidul care ar câștiga detașat
Autor: Anca Murgoci

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

AUR continuă să conducă în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare.

AUR are 40% dintre opțiunile exprimate, potrivit celui mai recent sondaj. Pe locurile următoare se află PSD, cu 17,6%, PNL 14,8% și USR 11,5%. În ceea ce privește participarea la vot, peste 72% dintre români afirmă că „sigur” vor merge la urne la scrutinul parlamentar.

Intenție vot alegeri parlamentare

Estimare participare vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 13.2% dintre români au ales 1, 0.9% au ales 2, 1.1% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.2% au ales 5, 0.8% au ales 6, 2.2% au ales 7. 2.7% indică 8, 2% 9. 72.7% indică 10. 1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare, conform unui sondaj INSCOP.

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eșantion)

40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.6% cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025), iar 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025). Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025), pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025). 1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a zis: „Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS.”

Sondajul a fost realizat în perioada 6-10 octombrie 2025

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Dă viață stilului tău! Ghidul tău pentru a purta adidași sport pentru damă cu încredere
Publicat acum 3 minute
Sorana Cîrstea,  în optimi la Osaka (WTA)
Publicat acum 14 minute
Dragoș Pîslaru critică declarația CSM privind pensiile speciale: „Este gravă și falsă”
Publicat acum 16 minute
Surpriză totală: Cine vine la summitul pentru pace din Egipt? Trump l-a invitat
Publicat acum 26 minute
Imaginile zilei spun totul: Cum arată bucuria păcii în Israel vs. Gaza - foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 20 ore si 29 minute
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat pe 11 Oct 2025
Schimbare majoră la granițele UE, de duminică: Toți călătorii vor fi amprentați și fotografiați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close