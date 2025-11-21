Soldații ruși din Ucraina, victimele "văduvelor negre". Rusoaicele îi ademenesc sa se însoare doar pentru a primi bani după moartea lor

În Rusia a apărut o adevărată economie a morții, construită pe tragedia războiului, în care anumite femei profită de moartea soldaților trimiși pe front. Așa-numitele „văduve negre” din Rusia se logodesc sau se căsătoresc rapid cu militari mobilizați ori își împing partenerii să se înroleze, mizând pe compensațiile substanțiale acordate familiilor celor căzuți în luptă.

Foreign Policy a făcut o amplă analiză pe acest subiect și a scos la iveală chiar și cazuri extreme: o femeie ar fi ajuns să aibă patru soți consecutivi, toți morți în războiul din Ucraina. În condițiile în care un infanterist rus supraviețuiește, în medie, doar aproximativ 12 zile după sosirea pe linia frontului, această practică devine, pentru multe rusoaice, o sursă rapidă și cinică de profit.

Povestea lui Sergey Khandozhko, mort pe frontul din Ucraina, la câteva luni după căsătorie

Sursa citată spune și povestea lui Sergey Khandozhko, un bărbat rus de 40 de ani dintr-un sat mic din regiunea Briansk, care, în octombrie 2023, s-a căsătorit cu Elena Sokolova, angajată la biroul de recrutare militară dintr-un sat vecin. Chiar în ziua următoare, Khandozhko s-a înscris să lupte în Ucraina, deși nu avea absolut nicio experiență militară, iar patru luni mai târziu a fost ucis pe front. La câteva zile după înmormântarea lui, Sokolova a solicitat indemnizațiile de văduvă, în valoare de cel puțin 3 milioane de ruble (aproximativ 37.000 de dolari), deși nu a locuit niciodată cu soțul ei și nici nu și-a schimbat statutul din pașaport în femeie căsătorită.

Fratele lui Khandozhko, Aleksandr, a contestat căsătoria în instanță, iar magistrații au stabilit că Sokolova a încheiat o căsătorie fictivă „pentru a obține eventuale beneficii financiare în cazul rănirii sau morții soțului”, scrie sursa citată. Aleksandr a mai susținut că Sokolova a abuzat de funcția pe care o deținea la biroul de recrutare pentru a grăbi înrolarea lui Sergey, nu l-a vizitat când era rănit în spital și, în realitate, locuia cu un alt bărbat.

Victima perfectă pentru o „văduvă neagră”

Sokolova este, după toate aparențele, o „văduvă neagră” - un termen apărut recent în Rusia pentru femeile care câștigă încrederea soldaților necăsătoriți, în special a celor care se întorc acasă pentru o scurtă permisie de pe front. După ce se căsătoresc rapid cu acești soldați, văduvele negre îi trimit înapoi pe linia frontului, unde riscul de a fi uciși în luptă este extrem de mare, având în vedere tacticile macabre ale Rusiei de a trimite valuri de soldați considerați „consumabili” în ceea ce rușii numesc „mașina de tocat carne” din Ucraina.

Când soldații mor, văduvele negre încasează compensații, numite „bani de sicriu”. Sumele pot ajunge până la 13 milioane de ruble (circa 160.000 de dolari), ceea ce reprezintă o adevărată avere pentru rusoaicele din regiunile sărace, unde salariile lunare sunt de 30.000–40.000 de ruble. Bărbați singuri și marginalizați, precum Khandozhko, sunt ținte ideale, deoarece văduvele nu trebuie să împartă banii primiți cu alți membri ai familiei.