Șoc economic global. Trump penalizează China cu taxe vamale de 125%, dar suspendă pentru 90 de zile tarifele pentru restul lumii

Anunțul a produs un șoc imediat pe Wall Street, determinând o revenire bruscă a piețelor de capital după o săptămână de scăderi accentuate. Principalii indici bursieri de pe Wall Street au înregistrat miercuri creșteri puternice, ca reacție la decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda temporar noile taxe vamale.

Conform noului plan, Statele Unite au început să colecteze tarife comerciale majorate pentru importuri provenind din 86 de țări. Dintre acestea, China este ținta principală, cu o taxă vamală de 125% — o creștere uriașă față de nivelul anterior de 20%.

„Având în vedere lipsa de respect pe care China a arătat-o piețelor mondiale, anunț prin prezenta că Statele Unite ale Americii vor majora imediat tariful pentru China la 125%”, a scris Trump pe Truth Social. „La un moment dat, sperăm că în viitorul apropiat, China își va da seama că zilele în care jefuia SUA și alte țări nu mai sunt acceptabile”, a mai scris Trump.

Based on the lack of respect that China has shown to the World’s Markets, I am hereby raising the Tariff charged to China by the United States of America to 125%, effective immediately. At… pic.twitter.com/9Jikp9cqpy