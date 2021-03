Sinistrată în ziua nunții. Mireasa a ajuns la biserică cu elicopterul, în Australia

Kate Fotheringham a ajuns cu elicopterul la biserică, în ziua nunții, după ce a postat un mesaj în mediul online.

Sinistrată chiar în ziua nunții, o companie aeriană i-a sărit în ajutor și a salvat cea mai importantă zi din viața ei.

„Eu, mama, tatăl, sora mea, care a fost domnişoară de onoare, şi partenerul ei am rămas blocaţi în casa părinţilor mei, aflată la cinci kilometri de Wingham. Iar viitorul meu soţ şi toţi invitaţii erau în Wingham. Aşa că nu am început prea bine dimineaţa”, a povestit Kate Fotheringham.

Pentru că își dorea ca vremea să nu-i strice nunta, Kate Fotheringham, care este și însărcinată, a cerut ajutor pe Twitter. Nici viitorul ei soț nu a stat degeaba, ci a sunat la mai multe companii aeriene locale.

În cele din urmă, o companie s-a arătat dispusă să ofere ajutor, iar Kate și partenerul ei au avut parte de o nuntă de poveste, scrie Observator.

Update, I made it to the church and married the love of my life! Affinity Helicopters in Port Macquarie came to the rescue and made sure we all got there. This is the bridge that blocked us from making the 5minute drive into town! What a day! #fotherbellwedding #floodwingham pic.twitter.com/u7OlsFsTjQ