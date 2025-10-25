Sfinţirea Catedralei Naţionale. Reguli pentru pelerinii care participă la eveniment. Lista obiectelor interzise

Pelerinii care vor participa la ceremonia de duminică trebuie să respecte o serie de reguli clare. Este vorba despre o listă cu obiecte care sunt interzise, precum şi o precizare legate de actul de identitate care este necesar pentru accesul la eveniment.

Alte reguli obligatorii pentru pelerini:

Pelerinii din eparhii nu vor avea acces cu următoarele lucruri: arme albe (cuțit, briceag etc), obiecte înțepătoare și tăioase, substanțe stupefiante, elemente pirotehnice (petarde, artificii etc), scaune pliabile, sticle din sticlă.

Pelerinii pot avea la ei un bagaj mic, care va conține: o sticlă de apă și haine adaptate pentru condițiile atmosferice.

Persoanele care iau medicamente să aibă la ei doar doza pentru ziua respectivă. Dacă medicamentele au un regim special, să aibă la ei rețeta.

În curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pe esplanadă, se va staționa în zona în care a fost repartizată eparhia. Acel spațiu este îngrădit cu garduri. Accesul se va face doar pe rutele indicate.

Nu este permisă trecerea cu aparate de fotografiat sau alte dispozitive, în afară de telefon. Deoarece la eveniment va fi prezent SPP-ul, aceste reguli sunt obligatorii, iar încălcarea lor duce la interzicerea accesului în interiorul esplanadei!

Pe esplanadă, în spatele porticurilor, se află toaletele ecologice.

Pe esplanadă există un punct de prim ajutor și standuri cu obiecte bisericești.

Pelerinii nu au acces, în timpul slujbei, în Catedrală.

Pelerinii nu au voie să se deplaseze în alte zone decât cele în care au fost repartizați să stea.