Data actualizării: 18:07 06 Noi 2025 | Data publicării: 18:07 06 Noi 2025

Sfârșitul unei ere: Nancy Pelosi iese la pensie după zeci de ani în Congresul SUA
Autor: Alexandra Curtache

Nancy Pelosi
 

Nancy Pelosi și-a anunțat retragerea din Congresul SUA, după o carieră de peste trei decenii în care a modelat agenda legislativă a democraților și a fost prima femeie președinte a Camerei Reprezentanților

Nancy Pelosi, una dintre cele mai influente figuri din politica americană a făcut anunțul joi printr-un mesaj video, în care a declarat că nu va candida pentru un nou mandat la sfârșitul celui actual, în ianuarie 2027, conform BBC.

O carieră istorică și influentă

Nancy Pelosi, în vârstă de 85 de ani, a fost aleasă pentru prima dată în Congres în 1987, reprezentând San Francisco. Rapid, ea a urcat în ierarhia partidului, devenind în 2007 prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților. A condus camera inferioară a Congresului între 2003 și 2023, cu o pauză între 2011 și 2019, atunci când republicanii au preluat controlul Camerei.

„Am scris istorie, am făcut progrese. Am fost întotdeauna în frunte și acum trebuie să continuăm să facem acest lucru, rămânând participanți activi la democrația noastră”, a spus Pelosi în mesajul său video.

Rolul cheie în Congres și succesiunea la președinție

Președintele Camerei Reprezentanților este singura funcție din Congres prevăzută în Constituția SUA și, după vicepreședinte, este următoarea în linia de succesiune la președinție. În această poziție, Pelosi a jucat un rol esențial în adoptarea unor legislații majore, de la reforma sistemului de sănătate inițiată de Barack Obama, la proiecte de infrastructură și legi privind schimbările climatice sub Joe Biden.

Ea a fost de asemenea cunoscută pentru confruntările directe cu Donald Trump, inclusiv celebrul moment în care a rupt o copie a discursului său privind starea națiunii.

Impact legislativ și ultimele inițiative

Chiar și după ce a părăsit funcția de președinte al Camerei, Pelosi a rămas o influență majoră. Ea a colaborat cu Biden pentru promovarea unor proiecte de lege bipartizane și a jucat un rol crucial în adoptarea Propunerii 50 din California, care a redistribuit circumscripțiile electorale pentru a favoriza democrații în alegerile intermediare din 2026.

„San Francisco, cunoaște-ți puterea”, a mai transmis Pelosi, subliniind legătura sa strânsă cu orașul pe care l-a reprezentat timp de peste 35 de ani.

