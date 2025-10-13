Sfârșit de drum în politică pentru premierul Dorin Recean: „Mandatul meu se încheie odată cu acest Guvern”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat luni că nu va mai candida pentru un nou mandat și că se va retrage complet din viața politică.

„Voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul Guvern”, a declarat Recean, marcând astfel sfârșitul unei perioade de aproape trei ani la conducerea Executivului.

Igor Grosu, președintele PAS, a salutat activitatea lui Recean și a confirmat că partidul va propune un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Am avut deosebita plăcere să colaborăm cu domnul Recean. Au fost ierni extrem de dificile, cu război la hotar, organizarea alegerilor parlamentare și provocarea de a mobiliza instituțiile pentru a atrage investiții și a crește pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat să activați în această funcție”, a spus Grosu, citat de Ziarul de Gardă.

În prezent, Grosu nu a dezvăluit numele succesorului, subliniind însă că noul Guvern ar urma să fie sprijinit de majoritatea parlamentară pro-europeană a PAS.

Carieră politică și succesiune

Dorin Recean a preluat conducerea Guvernului în februarie 2023 și a fost al doilea pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Înainte de a fi premier, Recean a ocupat funcțiile de consilier prezidențial pentru apărare și securitate națională, secretar al Consiliului Suprem de Securitate și ministru de Interne în Guvernul Filat.

Grosu a precizat că nu poate anunța încă numele succesorului, dar intenționează ca viitorul Guvern să fie susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană a PAS.