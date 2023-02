Sevil Shhaideh a fost achitată definitiv în dosarul Belina. Aceasta a fost nominalizată la funcția de premier al României în decembrie 2016 și a îndeplinit funcția de ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) în mai multe guverne. De asemenea, Sevil Shhaideh a fost viceprim-ministru în 2017.

Decizia a fost luată azi, 21 februarie 2023, de Curtea de Apel București!

Sevil Shhaideh a fost acuzată de procurorii DNA de abuz în serviciu, după trecerea Insulei Belina din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Minuta instanței

Decizia penală nr.346/A din 21 Februarie 2023 - În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DNA împotriva sentinţei penale nr. 421 din data de 21.04.2022 pronunţată de către Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. 22120/3/2018, pe care o desfiinţează, în parte, exclusiv sub aspectul temeiului de drept care a stat la baza soluției de achitare dispuse de prima instanță cu privire la infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată inculpații Shaideh Sevil, Stoian Ionela și Gâdea Ionuț Adrian și sub aspectul desfiinșării referatelor întocmite de inculpata Guță Rodica.



În rejudecare În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpata Shhaideh (fosta Sumanariu/ Geambec) Sevil, (cu date), trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecințe deosebit de grave prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 132 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 183 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.



În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpata Stoian (fostă Vasile) Ionela, ( cu date ), trimisă în judecată pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecințe deosebit de grave prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 132 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 183 C.pen. cu aplic. art. 5 Cod penal.



În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Gâdea Adrian-Ionuţ, (cu date), trimis în judecată pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecințe deosebit de grave prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 132 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 183 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal.



În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Gâdea Adrian-Ionuţ trimis în judecată pentru săvârșirea participației improprii în modalitatea complicității în formă continuată la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecințe deosebit de grave prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale), cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 183 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal.



În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, defiinţează înscrisul intitulat încheiere nr. 29145, emis în dosarul 29145/16.09.2013 de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria.



În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, ridică măsurile asiguratorii instituite faţă de inculpații: - Shhaideh (fosta Sumanariu/ Geambec) Sevil prin ordonanţa nr. 218/P/2017 din 25.04.2018 emisă de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, modificată prin încheierea pronunțată la data de 19.09.2019 de către Tribunalul București. - Stoian (fostă Vasile) Ionela prin ordonanța nr. 218/P/2017 din 25.04.2018 emisă de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, Direcția Națională Anticorupţie - Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, modificată prin încheierea pronunțată la data de 19.09.2019 de către Tribunalul București. - Gâdea Adrian-Ionuţ prin ordonanţa nr. 218/P/2017 din 25.04.2018 (astfel cum a fost îndreptată prin procesul verbal din data de 02.05.2018) emisă de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, modificată prin încheierile pronunțate la data de 26.11.2018 şi la data de 19.12.2019 de către Tribunalul București. Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluționarea prezentului apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată prin punerea la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 21.02.2023.



Pe scurt, conform DNA, în anul 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, părți din Insula Belina și Brațul Pavel (cu suprafață de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman



