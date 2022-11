Serghei Lavrov, de urgență dus la spital / update + video

Autorităţile din Indonezia au anunţat, în această dimineaţă, că ministrul de Externe al Rusiei a acuzat probleme de sănătate imediat ce a ajuns în ţară, motiv pentru care a fost dus de urgenţă la un spital.

Potrivit AP, surse guvernamentale şi medicale au anunţat că oficialul rus primeşte îngrijiri medicale pe insula Bali. De asemenea, aceleaşi surse au precizat că Serghei Lavrov ar suferi de probleme cardiace.

Oficialii de la Ambasada Rusiei nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii, precizează Associated Press. Ulterior, ministerul rus de externe a reacționat spunând că este vorba de „fake news”.

Vladimir Putin nu se va adresa summitului, în timp ce Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a cărui ţară nu este membră G20, are programate două alocuţiuni prin legătură video.

Serghei Lavrov a fost filmat la un hotel din Bali, unde a fost cazat. A spus că informaţia conform căreia se simte rău este doar un „joc politic”.

Indonesian officials say Lavrov did visit hospital but is back at the hotel now. In this video posted by the foreign ministry, Lavrov asks western journalists to be "more honest" but does not address whether he actually visited hospital. pic.twitter.com/PGNYY9uGU5