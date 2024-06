Selecționerul Bulgariei spune că România ''va demonstra la EURO 2024 eforturile depuse până acum''

"Ne dorim să facem un meci foarte bun pentru că dorim să ne pregătim cât mai bine pentru Liga Naţiunilor. Acest meci cu România e un prilej bun de a ne ridica încrederea în forţele proprii. Cu cât sunt mai multe meciuri împotriva unor formaţii puternice, cu atât e mai bine pentru moralul nostru. Fiecare dintre echipe are nevoie de victorie mâine pentru a-şi ridica moralul. Aşa că fiecare echipă va lupta pentru a câştiga. Nu putem vorbi despre frică de un adversar anume. Ştim că în fotbalul de azi contează foarte mult munca în echipă. Nouă ne lipsesc 7 jucători importanţi. Aceste meciuri le vom folosi pentru a testa jucători şi a încerca să închegăm echipa în perspectiva partidelor oficiale", a zis Iliev.



Tehnicianul bulgar crede că naționala României va demonstra la EURO 2024 eforturile pe care le-a depus în campania de calificare. "Naţionala României este condusă de mult timp de acelaşi antrenor, care a creat un nucleu foarte bun şi pot spune că se vede munca depusă la echipă. Consider că România va demonstra la Campionatul European eforturile depuse până acum", a zis Iliev.



Coleg cu Basarab Panduru la Salgueiros, dar şi cu Marius Şumudică la Maritimo Funchal, fostul mijlocaş bulgar a rămas cu amintiri foarte plăcute privind fotbaliștii români.



"Am amintiri extraordinare legate de români, am jucat alături de Basarab Panduru şi de Marius Şumudică. Am avut de-a face şi cu Gică Hagi, aşa că toate amintirile mele legate de români, de fotbaliştii din România sunt extraordinare. Cu ambii m-am înţeles foarte bine, însă doar cu Panduru am legat o prietenie foarte bună şi ne vedem destul de des", a zis Ilian Iliev.



Prezent la conferinţa de presă, căpitanul bulgarilor, Kiril Despodov, care este antrenat la echipa de club, PAOK Salonic, de Răzvan Lucescu, spune că România este bine pregătită din punct de vedere tactic.



"Am învăţat foarte multe de la domnul Lucescu. Cunoscând metodele de pregătire ale dânsului, îmi dau seama că echipa naţională a României va fi mâine foarte bine pregătită tactic. Pentru noi, aceste ultime două meciuri (n.red. - cu România şi Slovenia) înaintea celor oficiale din toamnă reprezintă nişte teste foarte bune pentru a arăta că echipa poate avea încredere în viitor", a zis Despodov.



Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte selecţionata Bulgariei, marţi, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua din București, într-un meci amical, într-un meci de verificare înaintea participării la EURO 2024.

