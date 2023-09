Șeful ANPC vrea să desființeze CJPC Olt, după un conflict cu șefa acestuia. Angelica Filotie îl acuză pe Horia Constantinescu: Ne toacă mărunt. Un coleg din Argeș a făcut AVC, de stres

Horia Constantinescu, președintele Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat desființarea Comisariatului Juțedean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Olt, în urma unui incident care a avut loc între șefa instituției și Corpul de Control an ANPC, care s-a aflat la Slatina, în această săptămână.

”Doamna Filotie ar fi trebuit să participe într-unul dintre comandamentele în plină desfășurare, la acest moment, pentru că acestea sau nu numai rolul de a verifica activitatea operatorilor economici ci și un rol de perfecționare, de recalibrare a competențelor profesionale.

Dânsa ne-a transmis că problemele de sănătate o fac să nu poată participa, că nu se poate obosi.

I-am recomandat să ia în calcul eventual inclusiv a încheia raporturile cu instituția noastră, dacă astăzi din aceste motive nu-și poate desfășura activitatea exact așa cum trebuie, noi avem nevoie de persoane implicate și operative.

Dânsa a acuzat un puseu de tensiune la momentul la care a văzut că reprezentanții Corpului de control au ajuns la Comisariatul Olt.

Soțul dânsei a fost probabil înștiințat. Intrând intempestiv în birou, a îmbrâncit pe unul dintre reprezentanții corpului de control, celuilalt i-a smuls telefonul din mână cu care acesta ar fi vrut să filmeze acest incident, s-a izbit telefonul de perete, l-a spart și a plecat împreună cu încă colega noastră și soția dânsului”, a declarat Horia Constantinescu, citat de Reporter 24.

Horia Constantinescu a acuzat că instituțiile CJPC din țară sunt deseori confundate ”cu voievodate sau cu structuri care sunt trecute pe numele propriu al persoanei care le conduce”, dar și că ordonanța care vizează restructurarea, organizarea și funcționarea instituțiilor publice va avea impact asupra CJCP Olt.

”Nu cred că acest comisariat va avea un număr suficient de comisari pentru a-și păstra statutul de serviciu în sensul administrativ și atunci automat pierzând statutul de serviciu, rămâne fără conducere, și va fi preluat în coordonare de către un alt comisariat dintr-unul dintre județele vecinate”, a mai spus Horia Constantinescu.

Șefa CJPC se plânge de volumul mare de lucru

De partea cealaltă, șefa CJPC Olt se plânge de volumul mare de lucru, care pentru persoana sa a însemnat și o serie de probleme medicale, ce au necesitat la momentul incidentului din această săptămână prezența soțului la birou, după cum a precizat Constantinescu.

”Ne cheamă în Comandament câte trei luni de zile, Comandament din toată țara, indiferent dacă ai sau nu oameni, trei comisari s-au transferat, stau în județ cu patru comisari de teren, din care trebuie să și trimit în Comandament, mai sunt în concediu, suntem surmenați, suntem într-o stare de tensiune, de abuz, de hărțuire.

Mă simt hărțuită, nu doar noi, cine îndrăznește să zică ceva, este dat afară. (…) Un coleg din Argeș a făcut AVC, din cauza stresului, altul a demisionat, pentru că a zis că sănătatea este mult mai importantă.

Ne toacă mărunt, niciodată nu este mulțumit! Mă denigrează într-un hal fără de hal. Eu o să-l dau în judecată pentru calomnie, nu am luat un leu, nu am pretins de la nimeni ceva, în toată funcția aceasta (…) Nu am ce să mi reproșez și nici să mă arate cu degetul că aș fi luat ceva.

Eu nu am nici măcar o amendă de circulație. (…) vrea să spele păcatele tinereții, eu nu am făcut niciun păcat… Caută să găsească nod în papură. Noi chiar avem rezultate foarte bune, cu trei oameni, noi ne am făcut treaba.

Avem sute de petiții, ni le-au direcționat de la București, pe anumiți operatori foarte mari care necesită atenție. Chiar nu știm cum să mai gestionăm situația, pentru că ne pleacă oamenii, comisari buni, ne-au plecat doi, unul s-a transferat anul trecut.

Așa se întâmplă în toată regiunea, în toată țara. Una-două, demisia! Și când a văzut indicatorii, nu-i venea să creadă că Oltul este pe locul 14 în țară. Nu au fost niciodată probleme mari în județ, noi cu doi-trei oameni ne-am făcut treaba”, a declarat Angelica Filotie pentru Știri de Olt.

Întrebată ce nereguli s-au găsit la restaurantul din centrul orașului, care a fost închis, șefa CJPC a afirmat că închiderea unității este un abuz, deși raportul arăta faptul că mai multe sortimente de carne găsite în locație aveau termenul de valabilitate expirat.

