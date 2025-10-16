Şefa Spitalului Militar Central, plasată sub control judiciar, după audierea la DNA. Cauțiune de 1 milion de lei

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, de către procurorii DNA, sub control judiciar pe cauțiune. Libertatea o costă 1 milion de lei, conform unor surse Agerpres. Printre măsurile controlului judiciar, se numără interdicția de a ocupa funcția de manager al Spitalului Militar Central.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA sunt de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, dar și uzurparea funcției. Dosarul este legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai spitalului implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile. Prejudiciul s-ar ridica la 8 milioane de lei.

Revenim cu comunicarea oficială a DNA, în urma măsurii decise.

În această dimineață, DNA anunța 19 percheziții în dosar, în București și Ilfov:

”Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 - 2023.

În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

Florentina Ioniţă este director general - comandant al Spitalului Militar Central din ianuarie 2014, fiind şi medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie și doctor în ştiinţe medicale. De asemenea, este profesor universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.