Șefa ÎCCJ, de față cu Iohannis: A devenit obiect de amuzament pentru oficialii statului

"Conduita celorlalte puteri ale statului în raport cu autoritatea judecătorească rămâne uneori ambivalentă. Deşi am considerat constant şi am spus în nenumărate ori că această situaţie s-a îmbunătăţit vizibil prin dialog în ultimul an, când s-au făcut paşi importanţi în direcţia ameliorării situaţiei Instanţei supreme, anul 2021 începe sub semnul întrebării. Problema sediului a fost de atâtea ori repetată în ultimii ani, încât astăzi a devenit în mediul public obiect de amuzament sau de saturaţie chiar şi pentru unii oficiali ai statului. Ea a fost însă repetată, tocmai pentru că nu a fost niciodată rezolvată, iar experienţa anului 2020 ne-a demonstrat că problema sediului Înaltei Curţi trebuie să devină o prioritate pe agenda Guvernului României", a declarat Corina Corbu la prezentarea raportului de activitate al Instanţei supreme pe anul 2020, unde a participat şi preşedintele Klaus Iohannis, scrie Agerpres.

Sediul ÎCCJ, considerat impropriu





De altfel, Corina Corbu s-a plâns în mai multe rânduri că Instanţa supremă funcţionează într-un sediu impropriu.



Astfel, la dezbaterile pe buget de săptămâna trecută din Parlament, Corina Corbu şi-a exprimat nemulţumirea în legătură cu sumele alocate instituţiei pe care o conduce, susţinând că nu are bani nici măcar pentru efectuarea unei expertize electrice la sediul Instanţei supreme, în condiţiile în care instalaţiile sunt suprasolicitate.



"Nu se găseşte finanţare pentru a efectua o simplă expertiză electrică, pentru a vedea dacă nu există pericol de a lua foc la Înalta Curte, pentru că instalaţiile sunt suprasolicitate în fiecare moment", declara atunci Corina Corbu.