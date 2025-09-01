Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate

Peste 1.000 de blocuri din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile, din cauza unor lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii la conductele reţelei termice, efectuate de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A.

Potrivit unui comunicat al CMTEB, vor avea loc lucrări la conducta Dn 1000 mm din reţeaua termică primară, în zona intersecţiei străzii Turnu Măgurele cu bulevardul Metalurgiei din Sectorul 4.

"Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 51 puncte termice (882 blocuri şi un agent economic) şi 19 module, din data de 1 septembrie, ora 09:00, până în data 5 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare", arată sursa citată.

O altă zona vizată este conducta Dn 500 mm, din reţeaua termică primară, în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcăreşti din Sectorul 4.

"Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către şase puncte termice (129 blocuri) şi doi agenţi economici, din data de 1 septembrie, ora 9:00, până în data de 5 septembrie, ora 23:00", precizează comunicatul.

Vor fi executate reparaţii la racordul primar al punctului termic "6 Zona II" - conductă Dn 250 mm, în zona străzii Târnava Mică din Sectorul 4.

"Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (trei blocuri) din data de 1 septembrie, ora 09:00, până în data de 5 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare", informează CMTEB.

Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (95 blocuri), din zona străzii Sg. Niţu Vasile din Sectorul 4, din data de 1 septembrie, ora 09:00, până în data de 5 septembrie, ora 23:00.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.

"Vă reamintim faptul că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor", mai arată sursa citată.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

